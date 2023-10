Bagnaia: Velik kamen se mi je odvalil od srca

Tokrat je začel s šestega mesta in hitro prevzel vodstvo, v 14. krogu pa je ob vodstvu s tremi sekundami naredil napako in padel. " Mislim, da smo si zaslužili tako dirko. V prvih krogih sem začel maksimalno, ko pa sem videl Martina, da je padel, sem se odločil, da bom bolj pazil na pnevmatike, kar je bila pravilna odločitev. V zadnjih desetih krogih sem namreč lahko bolje nadzoroval dogajanje ," je povedal 26-letni Bagnaia in priznal, da je bil na zadnjih dirkah zelo nemiren, ker mu večina stvari ni šla po željah.

"Trpel sem, a tega nisem kazal navzven. Bilo je obdobje, ki bi ga rad čim prej pozabil, a po njem sem prišel močnejši. Saj veste, kar te ne ubije, te okrepi ," je bil v izjavi za Gazzetto Dello Sport slikovit aktualni prvak kraljevega razreda motoGP, ki ostaja vodilni v prvenstvu. " Rekel sem, da bo ta azijska turneja morda že odločilna v boju za naslov. In res, zelo je napeto in nepredvidljivo. A časa za slavje oziroma objokovanje ni, saj nas konec tedna že čaka VN Avstralije ," gleda naprej dirkač ekipe iz Borga Panigaleja.

Naslednja dirka bo čez en teden v Avstraliji, pred to ima Bagnaia 346 točk, Jorge Martin sledi s 328, tretji je Italijan Marco Bezzecchi z 283, ki je v Indoneziji do petega mesta prišel kljub zlomljeni ključnici. Do konca sezone bodo po Avstraliji še štiri dirke - VN Tajske, Malezije, Katarja in Valencie.