Bagnaia: Marc Marquez bi bil hiter tudi s traktorjem, jaz pač ne

Jutranji sobotni trening ni Francescu Bagnaii dal niti slutiti, kako zahteven dan je pred njim. Zapletlo se mu je že v kvalifikacijah, ko se nikakor ni mogel vmešati v boj za najboljši startni položaj, ki ga je osvojil Fabio Quartararo. "Zjutraj sem se na treningu počutil odlično in pripravljeno na kvalifikacije. Potem pa sem v kvalifikacijah imel zmešnjavo, na žalost nisem hiter z mehkejšo različico sprednje gume, mučil sem se, da sem lahko pritiskal, kot sem želel. Vem, da so drugi dirkači hitrejši od mene z mehkejšo pnevmatiko. A šesto mesto vseeno ni tako slabo za to stezo," je dopoldanske občutke strnil Italijan.

Bolje mu ni šlo niti popoldan. Z odločnim startom se je sicer že takoj povzpel na četrto mesto in napadal stopničke, a njegove sprinterske dirke in upanja na lep rezultat je bilo hitro konec. Že v drugem krogu se mu je primeril zdrs sprednjega dela motocikla, ki ga je stal uvrstitve.

"Na sprintu sem dobro začel, znova sem se počutil dobro, nared za boj za najboljši dve mesti. Mislim, da je bil moj ritem dovolj hiter, da bi lahko končal na prvih dveh mestih. Potem pa sem padel. Na žalost letos že od začetka sezone nimam občutka, kaj se dogaja s sprednjim delom motocikla, zato lahko pride do takšnih padcev," je v pogovoru za uradno spletno stran tekmovanja dejal Bagnaia.

Kot pravi svetovni prvak iz leta 2023, je najhuje to, da so tovrstni padci tako nepredvidljivi, saj mu motocikel prav z ničemer ne da vedeti, da bi se lahko pripetili. "Pred padcem nisem prejel nobenega opozorila, da bo sprednji del motocikla izgubil oprijem. V ovinek sem vstopil počasneje in pod manjšim naklonom kot sicer, pa je še vedno prišlo do tega," razlaga 28-letni Torinčan.

"Ne morem pritiskati toliko, kot bi si želel. Vsakič, ko zaviram in poskušam zaviti z nekaj hitrosti, imam občutek, da me bo sprednje kolo vsak čas pustilo na cedilu," je svoje težave še razlagal Italijan.

A nimajo vsi Ducatijevi dirkači tovrstnih težav ali vsaj ne v tolikšni meri. Nenazadnje je njegov moštveni kolega Marc Marquez v izjemnem nizu šestih sprinterskih zmag, Alex Marquez je že dvakrat letos vodil v skupnem seštevku in je postal stalnica na odru za zmagovalce, na stopničke pa je v Le Mansu stopil še novinec Fermin Aldeguer. Tako Alex Marquez kot Aldeguer dirkata z lansko različico motocikla, ki je, kot kaže, konkurenčenjša kot letošnja.

"Ko pogledam njune podatke, počneta točno to, kar sem jaz na njihovem motociklu počel lani. Njuni podatki so enaki mojim iz lanske sezone. Marc Marquez pa prihaja s slabšega motocikla, lani je dirkal z motociklom iz 2023 in zdaj vozi boljši motocikel, medtem ko se v mojem primeru se nov motocikel ne zdi kot izboljšava. Druga stvar pri Marcu pa je, da bi lahko vozil celo traktor in bi še vedno bil hiter. Pri meni ni tako, potrebujem več samozavesti s sprednjim delom motocikla," je Bagnaia za tiskane medije delil svoj pogled na razmerje moči pri Ducatiju.

Kljub težavam, ki jih ima, pa je prepričan, da bo na osrednji dirki nevaren za najvišja mesta. "Mislim, da imam, če preživim prva dva kroga v tretjem ovinku, dobre možnosti za nedeljsko dirko. Z izjemo sprednjega dela se na motociklu dobro počutim. Verjamem, da se lahko borim za najboljši dve mesti. Danes sem imel dober ritem, tudi jutri ga bom imel, na daljši razdalji bom še nekoliko konkurenčnejši," še ostaja optimističen pred klasično preizkušnjo.

