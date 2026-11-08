Bagnaia po hudem padcu: Kaj naj rečem? Takoj se vrnem, fantje

Za Francesca Bagnaio je bila sezona katastrofalna, sobota v Katarju pa še toliko bolj. Italijan je imel sicer odličen začetek konca tedna. Na eni svojih najljubših stez je bil med najhitrejšimi tako na prostih treningih kot tudi v kvalifikacijah. Toda sobotna sprinterska dirka se je zanj končala že v prvem krogu. Vanj je trčil Fermin Aldeguer, Bagnaia pa je po silovitem udarcu poletel visoko v zrak, nato pa se večkrat prekotalil po stezi v Katarju. Italijana so morali reševalci s steze odnesti na nosilih, pozneje pa so ga prepeljali v bolnišnico.

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V ekipi Ducatija, za katero dirka Bagnaia, so po nesreči sporočili: "Po včerajšnji nesreči med sprintom za VN Katarja je Francesco Bagnaia utrpel dvojni zlom četrte in pete metatarzalne kosti desnega stopala. Popoldne se bo vrnil v Italijo, kjer bo prestal operacijo poškodbe. Operacija naj bi potekala med jutri in torkom. Nadaljnje informacije bomo posredovali v najkrajšem možnem času." Zaradi očitne napake Aldeguerja, ki se je zanjo že opravičil, Bagnaia ni predčasno končal le nastopov na VN Katarja, temveč bi lahko ostal tudi brez priložnosti za dostojno slovo od Ducatija, s katerim je osvojil dva naslova svetovnega prvaka. Kljub neprijetnemu razpletu 29-letni Italijan ostaja presenetljivo pozitivno naravnan.

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