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Bagnaia po hudem padcu: Kaj naj rečem? Takoj se vrnem, fantje

Katar, 08. 11. 2026 14.04 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia je v sobotni nesreči utrpel dva zloma kosti v desnem stopalu in več modric po telesu, so sporočili iz njegove ekipe Ducati. Čeprav je njegova težavna sezona najverjetneje že končana, dvakratni svetovni prvak ostaja pozitiven.

Za Francesca Bagnaio je bila sezona katastrofalna, sobota v Katarju pa še toliko bolj. Italijan je imel sicer odličen začetek konca tedna. Na eni svojih najljubših stez je bil med najhitrejšimi tako na prostih treningih kot tudi v kvalifikacijah. Toda sobotna sprinterska dirka se je zanj končala že v prvem krogu. Vanj je trčil Fermin Aldeguer, Bagnaia pa je po silovitem udarcu poletel visoko v zrak, nato pa se večkrat prekotalil po stezi v Katarju.

Italijana so morali reševalci s steze odnesti na nosilih, pozneje pa so ga prepeljali v bolnišnico.

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V ekipi Ducatija, za katero dirka Bagnaia, so po nesreči sporočili: "Po včerajšnji nesreči med sprintom za VN Katarja je Francesco Bagnaia utrpel dvojni zlom četrte in pete metatarzalne kosti desnega stopala. Popoldne se bo vrnil v Italijo, kjer bo prestal operacijo poškodbe. Operacija naj bi potekala med jutri in torkom. Nadaljnje informacije bomo posredovali v najkrajšem možnem času."

Zaradi očitne napake Aldeguerja, ki se je zanjo že opravičil, Bagnaia ni predčasno končal le nastopov na VN Katarja, temveč bi lahko ostal tudi brez priložnosti za dostojno slovo od Ducatija, s katerim je osvojil dva naslova svetovnega prvaka. Kljub neprijetnemu razpletu 29-letni Italijan ostaja presenetljivo pozitivno naravnan.

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Italijan je v objavi na Instagramu Katar celo označil za enega najboljših koncev tedna v sezoni. "Čudno se mi zdi, da to pravim, a Katar je bil zame pravzaprav eden najboljših vikendov sezone. Žal se stvari ne odvijejo vedno tako, kot bi si želeli. Ne glede na to, kako zelo se trudite obrniti stvari na bolje, na nekatere stvari preprosto ne morete vplivati," je zapisal ter dodal: "Najlepša hvala vsem za vaša sporočila. Z mano je vse v redu."

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