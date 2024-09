Bagnaia po porazu na domači dirki letel na testiranjih: Zelo sem bil motiviran

V boju za zmago v Misanu sta bila realno le "vroči" Marc Marquez in Francesco Pecco Bagnaia , a se je osemkratni svetovni prvak v drugi polovici preizkušnje odpeljal dvakratnemu zaporednemu prvaku in slavil drugo zmago v nizu. Skupno je bila to 61. zmaga v kraljevskem razredu za 31-letnika iz Cervere.

V skupnem seštevku ima Jorge Martin 312 točk, Francesco Bagnaia pa je pri 305. Marc Marquez je po zmagi zdaj pri 259 in še relativno blizu, da bi se pred zadnjimi sedmimi dirkami vmešal v boj za naslov.

"V nedelji pa je bil Marc enostavno predober in predobro pripravljen, zato je bilo drugo mesto največ, na kar sem lahko upal," je rožnatemu časniku še priznal Bagnaia in že gledal naprej. "Morda mi uspe naslednjič, ko bom spet 100-odstotno pripravljen. Toda 20 točk za prvenstvo je vsekakor dober podatek," je o preizkušnji za VN San Marina razlagal 26-letni Bagnaia, ki še čuti bolečine po padcu pretekli konec tedna.

A to ga ni oviralo pri odličnih rezultatih na testiranjih le dan po tekmi v Misanu. "Priznam, bil sem še bolj motiviran na testiranjih po porazu na domači dirki. No, ne bi rekel ravno porazu, saj je Marc zaslužil zmago. Ponavljam, več od drugega mesta ne bi mogel storiti, so pa prišle prav te točke v boju za naslov, saj sem povečal prednost." Na testiranjih v Misanu je bil Bagnaia najhitrejši pred Marcom Bezzecchijem in Eneo Bastianinijem. "Odličen občutek sem imel, dirkalnik se je dobro obnašal, še posebej sem zadovoljen z zaviranjem. Ve se, da imam trdo roko, ko gre za zaviranje, toda dirkalnik se je odlično obnašal. Tudi aerodinamika mi je všeč. Boljša je od te, s katero se ponašamo v tekočem koledarskem letu. Mislim, da je dirkalnik za sezono 2025 že sedaj v odličnem stanju," gleda naprej aktualni motociklistični šampion.