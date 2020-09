Bagnaia po premiernih stopničkah med elito: Akademija opravlja izjemno delo

"Te stopničke mi pomenijo ogromno. Če sem na petkovih uvodnih prostih treningih še iskal ustrezne načine, kako bi karseda najmanj boleče obremenjeval poškodovano nogo, sem naslednji dan v kvalifikacijah prikazal veliko boljšo vožnjo. Kljub temu, da sem v dirko krenil iz druge startne vrste, se nisem nadejal uvrstitve na zmagovalni oder. Še sem čutil bolečine v nogi, a po tem, ko sem na ogrevanju ujel pravi ritem, sem začutil, da bi dirko celo lahko končal med najboljših pet. To drugo mesto bi posvetil vsem članom moštva, ki so opravljajo sijajno delo in tudi vsem navijačem, ki so bili prvič po daljšem obdobju znova prisotni na tribunah," je po premiernih stopničkah v elitnem razredu motoGP žarel od zadovoljstva Francesco Bagnaia, ki je bil že na uvodni dirki vse prej kot običajne sezone 2020 v Jerezu na dobri poti do vrhunskega dosežka, a mu je načrte, kot že rečeno, preprečila poškodba noge.

S pogumnim manevrom pri enem od zahtevnejših zavojev steze v Misanu si je dokončno zagotovil uvrstitev na zmagovalni oder. "Da, drži. Tu sem najverjetneje dobil dvoboj z Valentinom Rossijem, čeprav mi je kasneje tesno za ovratnik dihal Joan Mir. Tokrat sem bil izjemno hiter na ravninskih delih, kar mi je vlivalo dodatnih moči. Upal sem si več tvegati, kar se mi je na koncu tudi obrestovalo. V boju za zmagovalni oder se je bíla prava bitka, zato sem tega rezultata še toliko bolj vesel," je razpredal član poltovarniškega Ducatija, ki ne skriva želje, da bi nekega dne zasedel eno od mest katerega od tovarniških moštev.