Bagnaia po prvi zmagi v elitnem razredu: Rossi mi je dejal, da bo to moj dan

Italijanski dirkač elitnega motociklističnega razreda MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) se je na 13. dirki sezone svetovnega prvenstva za VN Aragonije v Alcanizu zasluženo veselil svoje premierne zmage. Zaključek dvoboja, ki sta ga uprizorila z osemkratnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom (Repsol Honda Team), pa bo zagotovo še dolgo ostal v spominu privržencev motociklizma.

To je bil eden tistih dvobojev, ki sta ga ne tako daleč v preteklosti znala uprizoriti Marc Marquez (Repsol Honda Team) in predhodnik Francesca Bagnaie pri Ducatiju, Andrea Dovizioso. Čeprav je "Pecco" ohranjal vodstvo vse do zadnjih treh krogov, je osemkratni svetovni prvak znova dokazal, da kljub vsem zdravstvenim težavam v zadnjem obdobju še vedno premore obilico prefinjenega občutka za vodenje motocikla, kar je postavilo piko na i izjemno razburljivemu zaključku 13. dirke sezone za VN Aragonije. "Težko vam opišem z besedami, kako se počutim po tako izjemnem boju z Marcom Marquezom. Presrečen sem in izpolnjen, saj vem, koliko truda in energije smo vložili v to, da bi se lahko veselili na tako zahtevni dirki, kot je bila ta v Alcanizu," je po svoji premierni zmagi med motociklistično elito uvodoma dejal Francesco Bagnaia in nadaljeval: "Vsakič, ko smo bili v krogu potencialnih favoritov za zmago na kakšni od predhodnih dirk, se nam je v zaključku vselej zalomilo. Tokrat pa se je vse skupaj zelo lepo zložilo in zasluženo se veselimo velike zmage."

Bagnaia je priznal, da je z zmago v Alcanizu prišlo do velikega olajšanja. "Tudi pogoji za dirkanje so bili vse prej kot enostavni. Bilo je precej vroče, obenem pa mi je bil ves čas za petami izkušeni Marquez, ki je že nič kolikokrat pokazal, da zna tekmovati v tako tesnih obračunih. Odločile so malenkosti in vera v to, da zmorem storiti še tisti zadnji korak na poti do zmage. Ponavljam, neizmerno sem vesel te zmage," je večkrat poudaril član Ducatija, ki je razkril tudi podrobnost, povezano z legendarnim Valentinom Rossijem. "Z 'Valejem' sva se pogovarjala pred dirko in dejal mi je, da je tokrat napočil moj dan za zmagoslavje. In imel je prav. Počutje pred startom je bilo na izjemno visoki ravni, a vedel sem, da bom moral dirkati na 150-odstotkih, če bom želel zmagati v tako izostreni konkurenci. Zdaj bo tudi zaključek sezone povsem drugačen, predvsem pa bolj sproščen z moje strani," je še pristavil Bagnaia.

icon-expand Po prvi zmagi Francesca Bagnaie (Ducati Lenovo Team) v elitnem motociklističnem razredu motoGP v taboru italijanskega dirkača veselju ni bilo videti konca. FOTO: motogp.com