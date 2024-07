Bagnaia: Potreboval sem dve leti več kot Stoner

Italijan Francesco Bagnaia je bil na VN Nizozemske nepremagljiv. V Assnu je osvojil najboljši startni položaj, dobil sprintersko in klasično nedeljsko dirko ter se podpisal tudi pod najhitrejši krog na dirki. Slavil je že tretjo nedeljo zapored in se po doseženih zmagah na ducatiju izenačil z legendarnim Caseyjem Stonerjem.

"Zelo sem zadovoljen in prav neverjetno je, kako dobro smo z ekipo izpeljali ta konec tedna. Ni bilo lahko izbrati prave pnevmatike za dirko pri tej temperaturi, toda tudi to nam je dobro uspelo," po dirki veselja ni skrival aktualni svetovni prvak. "Ko te pred dirko vsi imajo za favorita, se drugo mesto zdi kot polom. Pritisk je bil tako večji, ampak za to mi je bilo vseeno. Užival sem, Assen je dirkališče, ki mi je zelo všeč in na katerem sem hiter," je po tretji zaporedni zmagi na nizozemski stezi povedal Bagnaia.

Italijan je bil na Nizozemskem videti nepremagljiv že od prvega prostega treninga. Poleg zmage na nedeljski in sprinterski dirki je bil najhitrejši na prav vseh treningih. "Rekel bi, da je rezultatsko to bil moj najboljši dirkaški vikend v elitnem razredu do sedaj. Prevlada na čisto vseh treningih na stezi ni nekaj, kar se zgodi pogosto, in doseči to na takšen način je impresivno. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, občutki na motorju so bili fantastični. Ko smo opravili nekaj majhnih popravkov, sem postal še hitrejši v hitrih ovinkih in od takrat je vse šlo popolno," je Bagnaia z zadovoljstvom gledal na konec tedna v Assnu.

Francesco Bagnaia po zmagi v Assnu FOTO: Profimedia icon-expand

To je po slavju na dirki za VN Katalonije in VN Italije že tretja zaporedna nedeljska zmaga za aktualnega svetovnega prvaka, s katero se je po številu doseženih zmag na ducatiju izenačil z legenadarnim Caseyjem Stonerjem. "Res je, da je Stoner teh 23 zmag dosegel v štirih letih, sam pa sem potreboval dve več. Toda to so številke, na katere se oziraš kasneje, ko se upokojiš. Za zdaj si le želim, da to število še naprej narašča in ne preveč razmišljati o tem," je mejnik komentiral Italijan.

Bagnaio so novinarji spraševali tudi o konkurenčnosti letošnjega ducatijevega dirkalnika GP24 v primerjavi z lanskim motociklom GP23, na katerem med drugim nastopa tudi Marc Marquez. "Na tem dirkališču letošnji motocikel omogoča nekaj prednosti pri vstopu v ovinek, nekoliko slabše pa sem se počutil ob startu. Rekel bi, da so prednosti letošnjega in lanskega motocikla dokaj izenačeni," ocenjuje italijanski dirkač. Aktualni svetovni prvak v skupnem seštevku ostaja na drugem mestu, že ta konec tedna pa bo imel na nemškem Sachsenringu priložnost, da stopi deset točk prednosti Jorgeja Martina in prevzame vodstvo. "Selimo se na dirkališče, na katerem sta Martin in Marquez običajno konkurenčnješa, toda lansko leto sem se z Martinom boril za zmago. Verjamem, da če začnemo dirkaški vikend tako dobro, kot v Assnu, bomo lahko v igri za najboljša mesta. Ne bo enostavno, toda glede na to, kako dobro nam gre letos in kakšne občutke imam na motociklu, verjamem, da lahko dirkaški vikend izpeljemo dobro," je sklenil Bagnaia.

