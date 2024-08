Binder: Gledanje zadka Ducatijev je kruta realnost vseh nas

Italijan Francesco Bagnaia je z Ducatijem požel (skoraj) vso slavo na VN Avstrije v Spielbergu. Aktualni dirkaški šampion v razredu motoGP je slavil tudi na obeh preizkušnjah in prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi. Italijan ima zdaj pred najbližjim zasledovalcem v seštevku SP pet točk naskoka. Na domači dirki v Avstriji je veliko pričakovalo tudi moštvo KTM, ki je lani obakrat prišlo do drugega mesta tako na sprinterski kot tudi osrednji dirki vikenda. Tokrat se je avstrijsko moštvo moralo zadovoljiti s petim mestom Brada Binderja. Južnoafričan je bil z rezultatom zadovoljen. Naslednja, 12. dirka sezone bo 1. septembra za veliko nagrado Aragonije v Španiji.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Francesco Bagnaia, dvakratni zaporedni svetovni prvak in branilec naslova, je v soboto slavil na sprinterski dirki in pred današnjo klasično preizkušnjo ujel doslej vodilnega v seštevku sezone Jorgeja Martina.

Sedaj je uradno. V naslednjih dveh letih se bo motociklistična sezona obakrat začela v Buriramu z VN Tajske.

Dan kasneje je 25-letni Italijan po novi zmagi sam zasedel vrh in odločno brani lanskoletni naslov. Po zmagi v Spielbergu, sicer sedmi klasični na 11 dirkah letošnje sezone, je Italijan zdaj sam na vrhu SP s petimi točkami prednosti pred Špancem. Bagnaia je pri 275 točkah, Martin jih ima 270. Tretji je še naprej Enea Bastianini (214), Španec Marc Marquez, v Avstriji četrti, sledi s 192 točkami.

Z visokoletečimi ambicijami predvsem po odlični lanski izvedbi, ko so tako na sprinterski dirki kot tudi na glavni preizkušnji dirkaškega vikenda zasedli drugo mesto, so imeli v Spielbergu na domači tekmi visoke cilje tudi pri KTM-ju. Bili so daleč od krojitve vrha in tudi boja za stopničke, peto mesto Brada Binderja sicer ni bilo prav po okusu avstrijskih šefov, Južnoafričan pa je bil z narejenim zadovoljen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Lepo je končati med najboljšimi petimi na dirki. Resda to niso stopničke, a je kar dober rezultat. Zadovoljen sem," je bil kratek in jasen v pogovoru za Gazzetto Dello Sport Brad Binder, ki se zaveda, da so bile želje in ambicije vodilnih mož pri KTM-u še za odtenek višje. Drugi mesti z dirke leta 2023 sta to še dodatno spodbudili. "Kljub temu je to drugi najboljši rezultat letos. Po drugem dirkaškem vikendu, ko je šlo za VN Portugalske, sem spet v TOP5. Prav veliko več si ne bi mogel želeti." Južnoafričan je prepričan, da v Spielbergu ne bi mogel niti za ped višje.

Brad Binder FOTO: AP icon-expand

"To je bil absolutno moj zgornji domet. Dobro sem se počutil na stezi, bilo je zahtevno in tudi nepredvidljivo. Fantje, ki so bili pred mano, so si to tudi zaslužili," je rožnatemu časniku še zaupal dirkač, ki je pred nekaj dnevi praznoval 29. rojstni dan.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Poskušal sem preizkušnjo končati s čim manj napakami in to mi je tudi uspelo. Cilj je dosežen. Hitrost našega dirkalnika ni takšna kot pri Ducatijih, zato sem dosegel svoj maksimum," je še priznal Južnoafričan, ki je zadnje kroge vozil kot po jajcih. "Bal sem se, da bo pretirano obremenil pnevmatike. Našel sem pravi ritem in uspelo mi je ohraniti gume. Domov smo prišli s kar zavidljivim rezultatom," je zaokrožil misli na VN Avstrije Bidner, ki že pogleduje proti naslednjemu izzivu na ime VN Španije.