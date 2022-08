Bagnaia pobegnil Viñalesu in zmagal četrtič letos

Nedeljsko dogajanje smo začeli z jutranjim ogrevanjem. Dirka v razredu moto3 se je po številnih padcih dirkačev končala z zmago Dennisa Foggie. V elitnem razredu pa je četrtič letos zmagal Francesco Bagnaia, ki je v zadnjih krogih uspešno pobegnil vztrajnemu Mavericku Viñalesu. Fabio Quartararo je dirko končal na osmem, Aleix Espargaro pa na devetem mestu, tako da se prvenstvena lestvica na samem vrhu ni drastično spremenila. Johann Zarco je po padcu odstopil. V razredu moto2 je zmagal Augusto Fernandez, ki je v zadnjem krogu spretno prehitel Alonsa Lopeza. Pridružite se nam na VOYO in Kanalu A.

Ogrevanje uspešno opravljeno Najprej so se ogreli dirkači v razredu moto3, najhitrejši pa je bil Turek Deniz Öncü s časom 2.11,299. Sledila sta mu Dennis Foggia in David Muñoz. Med ogrevanjem v kraljevem razredu je pozornost bila predvsem na drugouvrščenem v skupnem seštevku Aleixu Espargaroju, ki je kljub hudemu padcu na včerajšnjem četrtem prostem treningu zbral moči za ogrevanje in posledično verjetno tudi za dirko. Johann Zarco, ki bo dirko začel s prvega startnega mesta, pa je kmalu po prihodu na stezo tudi zapeljal z nje, ampak na srečo ni padel in je lahko nadaljeval z ogrevanjem. Na tleh je pristal tudi Aleixev mlajši brat Pol Espargaro. Na koncu je najhitrejši čas ogrevanja postavil Maverick Viñales. Kot zadnji so na progo zapeljali dirkači srednjega razreda (moto2), med katerimi je bil najhitrejši Augusto Fernandez (2.04,403), sledila pa sta mu Alonso Lopez in Aron Canet.

icon-expand Lahko Vinales po prvih stopničkah pride še do prve zmage na Aprilii? FOTO: MotoGP

Dirka v razredu moto3 Tri kroge pred koncem sta v 13. ovinku trčila Ayumu Sasaki in vodilni v skupnem seštevku prvenstva Sergio Garcia. Sasaki je prepozno zaviral in bil krivec za nesrečo, kar mu je Garcia jasno dal vedeti, čeprav je Japonec obležal na pesku. Pozneje je dirkališče zapustil na nosilih. Sledil je padec drugega na prvenstveni lestvici Izana Guevare, ki je trčil z Ivanom Ortolo. Najbolj mirno kri je na koncu ohranil Dennis Foggia (37.30,120), drugi je bil Jaume Masia (+0.252), tretji pa Deniz Öncü (+0.297) .

Dirka motoGP Na začetku dirke v kraljevem razredu je v ospredju bil predvsem Fabio Quartararo, ki je po kazni zaradi nevarne vožnje na VN Nizozemske moral odslužiti kazen dolgega kroga. 17 krogov pred koncem dirke v Silverstonu je to tudi storil in z drugega mesta padel na peto. Hitro pa je Francoz napredoval na četrto mesto, saj je že krog pozneje vodilni Johann Zarco padel s svojega motocikla in še tretjič letos odstopil. Načeti Aleix Espargaro se je boril s poškodbami zaradi katerih je pred dirko vidno šepal in zelo hitro je bilo jasno, da se v Veliki Britaniji ne bo boril za najvišja mesta.

Sledila je prevlada Alexa Rinsa, ki se je otepal dveh Ducatijev. Francesco Bagnaia in Jack Miller sta mu dihala za ovratnikom. Med tem pa se je vodilni dirkač prvenstva Quartararo soočal z veliko gnečo in po prehitevanju Joana Mira ter Mavericka Viñalesa nazadoval na šesto mesto. Sledilo obdobje Francesca Bagnaie, ki je prevzel vodstvo, Rins pa je po uspešnem prehitevanju Jacka Millerja padel na tretje mesto. Španec je nadaljeval počasnejšo vožnjo, saj je kmalu romal na peto mesto, v ospredje pa je pridno rinil Viñales, ki je dva kroga pred koncem za zelo kratko obdobje celo prehitel Bagnaio. Italijan je kljub izzivu Španca ostal na prvem mestu in na koncu zmagal še četrtič letos in prvič dvakrat zapored.

Z Zmago se Bagnaia (131 točk) ni še popolnoma vrnil v boj za končno zmago, ampak 66 točk zaostanka za vodilnim Quartararojem (180 točk) je spremenil v bolj znosnih 49. Po tem, ko sta Quartararo in Aleix Espargaro (158 točk) dirko zaključila na osmem in devetem mestu, je Francoz prednost na vrhu povišal za zgolj eno točko. Tretji na današnji dirki je bil Avstralec Jack Miller.

motoGP sezona 2022, skupni seštevek (12/20):

1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ... 180 točk

2. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 158 točk

3. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ... 131 točk

4. Enea Bastianini (Gresini Racing) ... 118 točk

5. Johann Zarco (Pramac Racing) ... 114 točk

6. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ... 107 točk

Napet zaključek dirke moto2 Augusto Fernandez in Alonso Lopez sta se dolgo časa merila na prvem in drugem mestu. Lopez je v zadnji krog vstopil na prvem mestu, ampak tri kroge pred koncem ga je Fernandez (37.38,670) mojstrsko prehitel in z zmago tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva moto2. Tretji je bil Jake Dixon. Vodilni pred VN Velike Britanije Celestino Vietti je dirko zaključil na šestem mestu.