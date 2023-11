Bagnaia: Sem srečnejši kot kdaj koli, tako se še nisem počutil

Po tem, ko je Francesco Bagnaia na svojem Ducatiju z zmago v Valencii potrdil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka, se je v italijanskem moštvu začela pisati zgodovina. Številni so mejniki, ki jih je Italijan premaknil, in veliko je besed, ki to nepopisno srečo opišejo. Čeprav takoj po dirki ni bil preveč zgovoren, pa je kasneje, ko je nekoliko lažje zadihal, le povedal, da se počuti najsrečnejšega kot kdaj koli v življenju.

Francesco Bagnaia takoj po dirki razumljivo ni bil preveč zgovoren, toda kasneje, ko se je povsem zavedal, kaj mu je v nedeljo v Valencii uspelo, so bile stvari drugačne: "Neverjetno je, počutim se najsrečnejšega, tako se še nisem počutil nikoli. Stvar je v tem, da sem tako srečen tudi zaradi tega, ker sem zmagal na današnji dirki. Sicer v današnjih okoliščinah ta zmaga ni pomenila dosti, ampak je izpolnjen cilj, ki sem si ga zadal. Z zmago osvojiti naslov, zato sem še posebej vesel. Sicer pa je bilo vse skupaj precej strašljivo, v zadnjih petih krogih me je začelo precej zebsti in zelo me je bilo strah za sprednjo gumo. Ni bil lahek dan, težko diham, bil sem pod precejšnjim pritiskom, vendar sem sedaj zelo vesel."

Na vprašanje o tem, ali je naslov težje ubraniti kot osvojiti, pa je odgovoril naslednje: "Ja, bilo je težko, sicer pa je bilo lansko leto težje. Bil sem pod večjim pritiskom kot pa letos. Tokrat mi je dobro uspevalo, da sem razmišljal samo o dirki. Včeraj (v soboto) smo prepoznali napako, tako da smo bili pripravljeni na nedeljo. Vse skupaj je bilo zame koristno." Italijan se je po uspešnem začetku sezone kasneje spopadal s številnimi težavami: "Dirka v Barceloni je bila prelomna, od takrat naprej smo se močno borili. V Misanu me je precej bolela noga, imel sem težave z vožnjo motocikla. Od takrat naprej sem se boril tudi sam s seboj, s svojo hitrostjo. V drugem delu sezone sem imel precej težav na sprint dirki, nisem bil tako hiter, kot sem pričakoval, da bom. Naslednje leto bodo zagotovo še potrebne izboljšave. Sicer pa lahko rečem, da sem naredil tudi korak naprej, malo smo imeli pa tudi smole. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, zelo sem vesel za njihov trud, ki ga vlagajo. Mislim, da smo opravili zares odlično delo. Ponosen sem na svojo družino, na svoje dekle, ljudi, ki mi vedno pomagajo, v vsakem trenutku. Pokazali so mi, kako srečen sem lahko."

Bagnaia, ki je po letu 2022 tako postal svetovni motociklistični prvak tudi leta 2023, je postal šele tretji dirkač elitnega razreda, ki mu je to uspelo po letu 2002. Pred njim sta to dosegla še Valentino Rossi in Marc Marquez. Poleg tega je prvi dirkač kraljevega razreda, ki je branil in ubranil številko ena na motociklu, in sicer po Miku Doohanu leta 1998. Zgodovina pa se tukaj piše naprej. Poglejmo še nekaj mejnikov, ki jih je postavil. Je tudi prvi voznik Ducatija, ki je osvojil več kot en naslov, in tretji Italijan na italijanskem motociklu (poleg Giacoma Agostinija in Umberta Masettija), ki je osvojil več kot en naslov prvaka v elitnem razredu.

icon-expand Prvaki vseh treh motociklističnih razredov: Pedro Acosta, Francesco Bagnaia in Jaume Masia. FOTO: AP