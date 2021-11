Bagnaia potrdil premoč tudi na posezonskih testiranjih v Jerezu

Prvi dan testiranj je zaznamoval Takaki Nakagami, ki je presenetil vse konkurente, a je bil njegov čas bistveno slabši od časa, ki ga je danes postavil Bagnaia. Japonec je v četrtek na vrhu pristal s časom 1:37,331, danes pa se je moral zadovoljiti s sedmim mestom (1:37.672). Skupno se lahko sicer Japonec pohvali s kar drugim časom posezonskih testiranj v Jerezu. Zadovoljna bosta tudi Johann Zarco in Enea Bastianini, ki sta celostno gledano (upoštevajoč četrtkove in petkove čase) pristala na četrtem in petem mestu, le za najboljšimi tremi (Bagnaia, Nakagami in Quartararo).

Motocikle motoGP razreda so preizkusili tudi novi obrazi Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Remy Gardner, Marco Bezzecchi in Darryn Binder. Po pričakovanjih se je v omenjeni skupini dirkačev najslabše odrezal Južnoafričan, ki je v elitni razred prestopil kar iz najšibkejšega razreda moto3. Tako v četrtek kot v petek je bil najpočasnejši dirkač na stezi. Najboljši čas izmed (bodočih) novincev v elitnem razredu je vpisal Giannantonio, za Bagnaio je zaostal + 1,656 sekunde, kar je nadvse spodbuden rezultat.