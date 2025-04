Bagnaia: Prehitel bom deset dirkačev v enem krogu

"Še zjutraj sem se na motociklu počutil fantastično, tako je bilo tudi v kvalifikacijah, z izjemo prve vožnje, ko nekaj ni delovalo. Že v drugem izhodu na stezo pa je bilo vse znova v redu, toda padel sem. V četrti ovinek sem vstopil prehitro in zgodil se je zdrs pnevmatike. Bila je povsem moja napaka, saj ko ti prvi pokus ne uspe, moraš biti bolj miren, kajti zares potrebuješ postaviti čas kroga," je neposrečene kvalifikacije, ki so mu zelo otežil nadaljevanje dirkanja v Dohi, komentiral Italijan.

A ne najboljša predstava na sprintu ga, kot pravi, ni presenetila. "Ker sem startal iz enajstega položaja, sem pričakoval, da bom imel na sprintu težave. Že zadnje tri sezone se na sprintu, ko ne startam v ospredju, mučim s prehitevanjem dirkačev. Poskušamo razumeti, zakaj, toda vedno je ista situacija, vedno imam iste težave in iste občutke. Edina razlika v primerjavi z glavno dirko je rezervoar za gorivo. To je nekaj, kar moramo, oziroma moram, izboljšati," je še razmišljal Bagnaia.

Priznava, da ga preglavice, ki mu jih povzročajo sobotni sprinti, jezijo. "Težave imam s tem, da prehitim dirkače in sem agresiven na zaviranju, v nedeljo pa imam povsem drugačne občutke in lahko prehitim šest ali sedem dirkačev na krog. To je nekaj, kar me jezi, saj če to lahko storim v nedeljo, moram tudi v soboto. Toda delamo na tem."

Bolj samozavesten pa je za nedeljsko dirko, ki mu vedno gre bolje kot sobotni sprint. "Vem, da bo v nedeljo moj potencial večji, dirkaški ritem pa konkurenčnejši," verjame Bagnaia. "Jutri bom prehitel deset dirkačev v enem krogu, vsaj poskusil bom, to bi bil nov rekord," je v šali še pristavil aktualni svetovni podprvak.