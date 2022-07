Bagnaia: Prve nikoli ne pozabiš

Za dirkače v motociklističnem SP se počasi končuje poletni premor, saj bo naslednja dirka v Silverstonu na sporedu 7. avgusta. Za Bagnaio je zmaga v Assnu tretja v sezoni, s tem pa je prekinil niz dveh ničel na prejšnjih dveh dirkah. Skupaj je član Ducatijeve rdeče družine podpisal sedem zmag med dirkaško elito, v pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport pa je razkril, katera mu največ pomeni. " Kako že rečemo? Prve nikoli ne pozabiš. Bo veljalo tudi v mojem primeru. Premierno zmago v kraljevem razredu sem dosegel na VN Španije v Aragoniji. In to bom pomnil do konca svojih dni. Prva je vendarle prva. Nikoli je ne pozabiš ," trdi zmagovalec zadnje dirke na koledarju pred poletnim odmorom.

"Recept je enostaven. nekaj globokih vdihov in vse je lažje. Pred leti ni pomagalo nič, ko postaneš bolj izkušen, pa se nekako lažje nosiš s pritiskom in stresom, ki sta pač prisotna na vsakem koraku našega dirkaškega življenja," sporoča Pecco, ki je del športne kariere preživel tudi na akademiji Valentina Rossija. "Življenje na akademiji me je spremenilo. Dozorel sem. Tako kot človek kot tudi kot športnik in dirkač. Ta čas je bil izjemno dragocen. Imel sem šestnajst let. Nisem imel vozniškega dovoljenja, nisem imel staršev, da me vozijo na treninge. Spomnim se, večino časa sem preživel v taksiju, da sem odhajal v dvorano na trening ali k Rossijevem Ranchu. Živel sem v stanovanju skupaj z Lorenzom Baldassarrijem, ki je bil takrat že precej bolj vešč dirkač. Jaz pa sem bil še na začetku. Ob tem je tudi že imel izpit," priznava Bagnaia, ki je čas pri Rossiju ocenil kot ključen v njegovem dirkaškem in osebnostnem razvoju.