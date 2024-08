Bagnaia: Prvenstvo se sedaj začenja z ničle

"Treba je povedati, da se zdaj prvenstvo začenja z ničle, saj tri točke niso nič in od sedaj naprej moramo biti zelo natančni. Ključno bo, da storimo čim manj napak. Zadnja, ki sem jo naredil, je bila na sprintu v Silverstonu in lestvica bi lahko bila videti drugače, a moram tudi po napakah ostati miren, " nam je dan pred začetkom dogajanja v Spielbergu zaupal aktualni prvak, ki že nestrpno pričakuje nadpovprečno vroč dirkaški vikend v osrčju Avstrije: "Mislim, da bo Martin brez kazni ta vikend v ospredju, tako da bomo videli, zagotovo bo zanimivo. Ključno bo, da na petkovih prostih treningih spoznam razmere, saj bo vreme drugačno, kot je bilo lani, zato moramo biti pripravljeni v vsaki situaciji."

V Spielbergu je na stopničkah že večkrat stal Marc Marquez, a še nikoli ni zmagal. "V Avstrijo smo prišli po težkem vikendu v Silverstonu, a je to dirkališče, ki mi je všeč. Čeprav tu še nikoli nisem zmagal, sem imel v preteklosti nekaj dobrih bitk," nam je zaupal šestkratni prvak razreda motoGP, ki bo tokrat na stezo RedBull Ringa prvič zapeljal z Ducatijem, ki je vselej uspešen na tem dirkališču: "Seveda imaš drugačno samozavest, ko prideš na dirkališče, na katerem je največkrat zmagal Ducati, ampak mislim, da so poleg mene še trije dirkači z Ducatijevimi motocikli, ki so zelo hitri. Cilj bo, da se jim poskušamo približati in če se lahko borimo za kakšno mesto na stopničkah, se bomo potrudili."