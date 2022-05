Bagnaia prvič v sezoni zmagal, Quartararo povečal prednost v skupnem seštevku

Francesco Bagnaia je s prvo zmago v sezoni zaključil povsem dominanten vikend v Jerezu. Tako kot na kvalifikacijah in sobotnih prostih treningih, je tudi na dirki prehitel aktualnega svetovnega prvaka Fabia Quartararoja. Drugo zaporedno tretje mesto pa si je pridirkal Aleix Espargaro. V razredu moto3 je bil najhitrejši izmed prvih treh Špancev Izan Guevara, v moto2 pa je prvič v karieri slavil Japonec Ai Ogura. Ob 15.30 je na sporedu še dirka razreda motoE, ki si jo boste lahko v živo ogledali na VOYO!

Bagnaia dominanten vikend kronal z zmago Prvič v letošnji sezoni je s prvega štartnega položaja začel Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ki je lovil prvo zmago po zadnji dirki lanske sezone – VN Valencie. 'Pecco' je štartal brezhibno, tako kot tudi Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) z drugega štartnega položaja, medtem ko je Aleix Espargaro (Aprilia Racing) začel precej zadržano. S sedmega štartnega položaja se je izstrelil Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU), a sta ga po dveh krogih prehitela najprej Jack Miller (Ducati Lenovo Team), nato pa še Marc Marquez (Repsol Honda Team). Kot prvi v elitnem razredu je v pesku končal Jorge Martin (Pramac Racing), ki je zdrsnil v 13. ovinku, za njim pa je padel tudi Stefan Bradl (Team HRC), ki pa se je pobral in nadaljeval z dirko. Po uvodnih nekaj krogih sta se najhitrejša dirkača teg vikenda Bagnaia in Quartararo nekoliko odlepila od konkurence, Italijan pa je kar tri kroge zapored postavil najhitrejši čas kroga. 18 krogov do konca je prednost vodilne dvojice znašala že skoraj dve sekundi.

V ovinku številka dve je s proge zletel tudi Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP Team), ki pa se je hitro pobral in ob pomoči delavcev ob progi znova zajahal svojo Yamaho. Ritma ni in ni ujel Ducatijev Johann Zarco (Pramac Racing), ki je po šestega štartnega položaja padel celo na deseto mesto in se za uvrstitev v najboljšo deseterico boril z Marcom Bezzecchijem (Mooney VR46 Racing Team) in Bradom Binderjem (Red Bull KTM Factory Racing). 16 krogov do konca je Marquez začel zmanjševati razliko za Millerjem, medtem pa je znova zaplapolala rumena zastava, saj je Alexa Rinsa (Team SUZUKI ECSTAR) odneslo s proge. Nato pa je v petem ovinku zdrsnil še Zarco in s tem je bila dirka za moštvo Pramac Racing v celoti pokvarjena.

13 krogov do konca je bilo več ali manj jasno, da se bosta za prvi dve mesti borila Bagnaia in Quartararo, če ne bosta storila večjih napak, saj sta imela že skoraj šest sekund prednosti pred zasledovalci, boj za tretje mesto pa je bil povsem odprt. Millerja je vztrajno lovil Marquez, tudi A. Espargaro pa še ni rekel zadnje. Vse do pet krogov pred koncem je vse ostalo isto, potem pa je Marquez v sicer nevarnem petem ovinku, po notranji strani prehitel Millerja in prevzel tretje mesto. Borbo Španca in Avstralca je izkoristil A. Espargaro, ki se je na uvodu v četrti krog lotil obeh in skočil na tretje mesto. Marquez pa je bil ob tem povsem blizu zdrsa, a se je ob pomoči kolena in komolca ujel in nadaljeval z bitko za stopničke, v kateri je tako nekoliko zaostal tako za Aprilinim dirkačem kot tudi za Ducatijevim. Vodilni dvojec je ob boju za tretje mesto le še povečal svojo prednost, ki je dva kroga pred koncem znašala že skoraj deset sekund. Francoz je v zadnjih nekaj krogih sicer nekoliko zmanjšal zaostanek za Italijanom, a je bil Bagnaia enostavno prehiter in se je lahko veselil prve zmage v letošnji sezoni. A. Espargaro je pametno oddirkal do konca in se drugič zapored razveselil tretjega mesta, Marquez pa je v zadnjem krogu znova prehitel Millerja in s tem končal tik pod stopničkami.

"Počutim se dobro, zelo sem srečen," je po tretjem mestu dejal A. Espargaro in ključen ovinek opisal tako: "Celo dirko sem bil zelo hiter, a enostavno nisem imel prostora, da bi prehitel Marca. Ko pa je storil napako, sem si rekel, da je to moj čas in privil ročico za plin. Dirka se je zame res spremenila v enem ovinku. Čestitke Peccu in Ducatiju za zmago, predvsem pa čestitke moji ekipi. Vidi se, da opravljamo odlično delo, smo čisto pri vrhu, le deset točk za vodilnim, kar je odlično." "Res je bila težka dirka. Pecco je odlično štartal in vedel sem, da če ga ne prehitim na začetku, mi bo težko. Poskusil sem, a ni šlo, tako da sem mu le poskušal slediti. Imela sva dober tempo, težko verjamem, da bi bila lahko hitrejša, vsaj jaz, ker se mi je sprednja guma pregrevala. Čestitke tudi Peccu, ki je imel odličen vikend," je po drugem mesti dejal Quartararo – vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. "Danes je lep dan. Sezona je bila do sedaj polna težav. Zelo sem vesel, da znova dosegamo potencial, ki ga imamo. To, da sem prehitel Fabia, ki je odlično dirkal v Portimau, je dober pokazatelj forme. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki so mi pomagali pri težavah z ramo in pozdrav domači – predvsem punci in psičku en velik objem," pa je bil po navdušen Bagnaia.

Nedeljsko ogrevanje Najhitrejši na ogrevanju najšibkejšega razreda je bil Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3), ki bo premierno zmago v moto3 lovil s petega štartnega položaja, za njim sta se zvrstila Carlos Tatay (CFMOTO Racing PrustelGP) in Tatsuki Suzuki (Leopard Racing). Že navsezgodaj pa sta v pesku končala Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) in Mario Suryo Aji (Honda Team Asia). V srednjem razredu se je najhitreje ogreval Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), drugi in tretji časa ogrevanja sta dosegla Fermin Aldeguer (Lightech Speed Up) in Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP), padel pa je Marcos Ramirez (MV Agusta Forward Team). V elitnem razredu pa je na ogrevanju presenetil Japonec Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU), ki je prehitel prva favorita za zmago Fabia Quartararoja (Monster Energy Yamaha) in Francesca Bagnaio (Ducati Lenovo Team). Za prvo trojico sta končala Ducatijeva dirkača Jorge Martin in Johann Zarco (oba Pramac Racing), šesti čas pa je postavil Marc Marquez (Repsol Honda Team).

icon-expand Takaaki Nakagami FOTO: AP

Trojno špansko slavje v razredu moto3 Dirkača moštva Gaviota GASGAS Aspar Team Izan Guevara in Sergio Garcia, ki sta kot prva dirkača prvi v zgodovini moštva začela s prvih dveh štartnih mest sta dobro štartal in v uvodnih ovinkih obranila napade ostalih dirkačev. Tretji Španec, ki je začel s prve štartne vrste Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), pa je začel nekoliko slabše, a vseeno po uvodnih nekaj ovinkih ohranil tretje mesto. V prvih nekaj krogih zapletov ni bilo, je pa kot prvi v pesku končal Carlos Tatay (CFMOTO Racing PrustelGP), ki je padel 19 krogov pred koncem. Odlično je dirko začel tudi Brazilec Diogo Moreira (MT Helmets – MSI), ki je prehitel tudi drugega v skupnem seštevku Dennisa Foggio (Leopard Racing) in se podal v lov na vodilno trojico.

icon-expand Dennis Foggia je tokrat pogrnil na celi črti FOTO: AP

Masia pa je 18 krogov pred koncem potegnil in prehitel najprej Garcio ter prišel na drugo mesto, nato pa še Guevaro in skočil v vodstvo. A to je trajalo le nekaj časa, ročico za plin je privil Garcia, ki je prehitel oba rojaka in povedel. 15 krogov pred koncem je padel še Japonec Tatsuki Suzuki, ki mu letos pri Leopard Racingu ne gre in ne gre. Tempo je začel stopnjevati še en Španec Xavier Artigas (CFMOTO Racing PruestelGP), ki se je prebil najprej na četrto mesto, nato pa je uspešno 'stegnil' še vodilno trojico in prevzel vodstvo. Artigasu je pri lovu na stopničke poskusil slediti tudi najhitrejši na jutranjem ogrevanju Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3), ki pa se mu je ustavilo pri tretjem mestu. Artigas je, kot kaže, ob prevzemu vodstva nekoliko prehitel tudi samega sebe in po dobrem krogu že padel na peto mesto, znova pa je vodstvo prevzel Guevara. Ob tem pa je Foggia vztrajno padal in deset krogov pred koncem padel že na 15. mesto. Razočaran je bil lahko tudi Brazilec Moreira, ki je devet krogov pred koncem prejel kazen dolgega kroga in se je tako lahko poslovil od dobre uvrstitve.

Osem krogov pred koncem je vodstvo znova prevzel Masia, ki pa mu je dobro sledil in ga nato tudi prehitel Öncü, ki pa je pet krogov do konca storil napako in padel na tretje mesto. Na vodilno četverico sta vztrajno prežala tudi Artigas in Tatsuki Suzuki (Leopard Racing). Turek se je po napaki znova zbral in tri kroge pred koncem podal v vodstvo. Vodilni trije dirkači: Öncü, Masia in Garcia so morali v zadnji krog vstopiti previdno, saj so si vsi že prislužili opozorilo za vožnjo po robu vozišča. Masia je na polovici zadnjega kroga prehitel Öncüja, a mu je Turek hitro vrnil, nato pa sta se izstrelila oba dirkača ekipe GASGAS Guevara in Garcia, ki sta v zadnjem ovinku prehitela Öncüja, pred Turka pa se je v ciljni ravnini postavil še Masia in dirka se je končala tako, kot se je začela – s trojico Špancev v ospredju.

"Res sem srečen, za mano je neverjeten vikend. Dirka je bila odlična, še posebej zadnji ovinek, ko mi je uspelo prehiteti dva dirkača. Rad bi se zahvalil ekipi, družini in navijačem," je po dirki dejal zmagovalec.

Dirka razreda moto2 Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) in Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), Fermin Aldeguer (Lightech Speed Up) pa je takoj napadel po notranji strani in pridobil dve mesti. Odlično je dirko začel tudi Aron Canet (Flexbox HP40), ki se je že do konca prvega kroga s četrtega prebil na drugo mesto. Slabše je začel Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), ki je po prvem krogu s tretjega padel na peto mesto, prehitel ga je tudi vodilni v skupnem seštevku Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team). Na prvi padec nismo čakali dolgo, saj se je Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) že v drugem ovinku ob prehitevanju Aldeguerja dotaknil rojaka in nato padel. Špancu so delavci ob progi hitro pomagali vstati in nadaljeval je z dirko, a dobra uvrstitev je splavala po vodi.

icon-expand Tony Arbolino je po zmagi na VN Amerik znova stopil na stopničke FOTO: AP

V četrtem krogu je Lowes vrnil milo za drago Viettiju in ga prehitel, dirkača pa sta bila preveč zaposlena, da bi pazila na zmagovalca VN Indonezije Somkiata Chantro (IDEMITSU Honda Team Asia), ki je prehitel oba. V petem krogu je nato padel Romano Fenati (Lightech Speed Up), ki je tako klavrno zaključil z dirkanjem v razredu moto2. Vodilni Ogura je držal odličen tempo in si pred zasledovalci nabral nekaj metrov prednosti, na drugem mestu pa sta se izmenjevala Arbolino in Canet, bolje pa je kazalo slednjemu. Britanes Lowes pa je tako kot v Austinu in Portimau, tudi tokrat ostal brez uvrstitve v Jerezu. 17 krogov do konca je zdrsnil v osmem ovinku in zaključil z dirko. Krog za Britancem pa je (v devetem ovinku) z dirkališča zletel še Tajec Chantra. Padcev s tem ni bilo konec, 15 krogov pred koncem je napako storil Jake Dixon (Autosolar GASGAS Aspar Team), ki je padel in s seboj odnesel še nič krivega Aldeguerja.

Uvodna trojica je uspešno vztrajal in čeprav je Canet vztrajal pri napadih, je Ogura venomer držal nekaj malega prednosti, Arbolino pa jima je pridno sledil. Bolj vroče je bilo v 'zasledovalni' skupini, kjer sta se Vietti in Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP) borila za peto mesti, medtem ko je Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) držal četrtega. Štiri kroge do konca je nekoliko večjo prednost pridobil Ogura in zdelo se je, da sta se Canet in Arbolino zadovoljila z drugim in tretjim mestom. Tako se je dirka tudi končala in Ogura se je po odličnem dirkaškem vikendu lahko razveselil svoje premierne zmage v srednjem razredu.

"Res sem srečen, dal sem 120 odstotkov in obrestovalo se je. Dirka je bila popolna, vodil sem od začetka do konca in čeprav sem vedel, da so dirkači za mano, se nisem zmotil in mirno odpeljal do konca." je po prvi zmagi v razredu motoGP dejal 21-letni Japonec.

