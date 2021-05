Bagnaia, Quartararo in Aleix Espargaro najbližje 'polu', kdo lahko zapreti iz ozadja?

Pred najboljšimi motociklisti sveta so četrte kvalifikacije v letošnji sezoni pred nedeljsko glavno dirko za VN Španije v Jerezu. Če gre soditi po uvodnih petkovih prostih treningih, so nekoliko v ospredju Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo in malce presenetljivo, a zasluženo, Aleix Espargaro. S prenosi tretjih prostih treningov pričnemo ob 9.00 na Voyo.

Prav član moštva Ducati Lenovo Francesco Bagnaia v tem trenutku deluje najbolj prepričljivo na stezi v Jerezu. Če je bil na prvem petkovem prostem treningu še malce zadržan (4. mesto), je na popoldanskem prehitel vso konkurenco in posledično vložil kandidaturo za najvišja mesta v današnjih kvalifikacijah. S prenosom tretjih prostih treningov v vseh razredih pričnemo že ob 9. uri na Voyo, nato pa se bo začelo zares. Najprej bodo s kvalifikacijsko preizkušnjo opravili v najšibkejšem razredu moto3 (12.35), ob 13.30 bodo prišli na vrsto najboljši dirkači iz elitnega motoGP razreda, ob 15.10 pa bodo pot do najugodnejše izhodišče iskali še predstavniki srednjega razreda moto2. Pridružite se nam tudi na Kanalu A od 13.30 naprej! "Dobri, zelo dobri smo," je bil kratek in jedrnat Italijan po doseženem najhitrejšem času na drugem prostem treningu in nadaljeval: "Pomembno je, da imam želeni ritem, ki nas postavlja v širši krog favoritov za visoka mesta tudi v današnjih kvalifikacijah. Osebno bi si želel v nedeljsko dirko kreniti s prve startne vrste, a konkurenca je tako močna in široka, da bi bil zadovoljen tudi s startom z druge vrste. Bomo videli, kako se bodo odzvale pnevmatike na tretjem prostem treningu, toda zadovoljni smo z doseženim na petkovih treningih." Da se Bagnaia zelo hitro razvija v enega najboljših motociklistov v karavani, ne dvomijo niti največji konkurenti. Še posebej trenutno vodilni dirkač svetovnega prvenstva elitnega razreda, Francoz Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), je prepričan, da se bo prav z omenjenim članom Ducatija boril za najugodnejši položaj pred nedeljsko dirko. "Že na predhodnih dirkah je bil nekajkrat zelo blizu, da si privozi najugodnejši startni položaj, zato bo v Jerezu še toliko bolj nevaren. Neverjetno hitro se uspe prilagoditi na različne razmere na stezi, zato je tako dober. Ne smemo pozabiti niti na Aleixa Espargaroja (Aprilia Racing Team Gresini), ki na domačih tleh kaže zelo dobre vožnje. Pa tudi ostali dirkači bodo še pokazali zobe, zato bo zelo zanimivo videti, kdo bo v današnje kvalifikacije vstopil še bolj odločen storiti korak ali dva naprej za čim boljše izhodišče pred nedeljsko dirko," je mladi francoski zvezdnik enemu od glavnih konkurentov za najvišja mesta nekoliko popihal na dušo in se z mislimi že povsem osredotočil na sobotne kvalifikacijsko dogajanje. Kaj pa ostali? Franco Morbidelli(Petronas Yamaha SRT) se po precej klavrnem vstopu v sezono počasi "sestavlja" in dokazuje, da se v njem skriva še precej rezerve, ki bi jih utegnil aktivirati ravno v Jerezu. Podobno je s precej nepredvidljivim Maverickom Vinalesom (Monster Energy Yamaha MotoGP), ki niha med vrhunskimi in zelo slabimi vožnjami. Toda Španec bo na domači stezi storil vse, da se vmeša v boj za najvišja mesta. Na uvodnih treningih je s šestim mestom prijetno presenetil Takaaki Nakagamiiz poltovarniške Honde (LCR Honda IDEMITSU), medtem ko sta bila precej bolj zadržana oba Suzukija,Alex Rins na osmem in aktualni svetovni prvak Joan Mir šele na 13. mestu. icon-expand VN Španije