Bagnaia: Rad bi le užival in grem iz dirke v dirko

Ta konec tedna se na steze vračajo dirkači v prvenstvu motoGP. Za njimi je dolg poletni premor, pred njimi pa še 9 dirk do konca sezone. Vodilni v prvenstvu Fabio Quartararo na počitnice ni odšel z najboljšo popotnico, saj na zadnji dirki v Assnu zaradi napak ni videl cilja. Tekmeci, predvsem Pecco Bagnaia in Aleix Espargaro, so njegov padec s pridom izkoristili, nato pa si je večina dala duška z raznimi počitniškimi aktivnostmi.