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MotoGP

Posnetek, ki je sprožil val ogorčenja: 'Ducati mi tega ne bo dovolil'

Modena, 16. 09. 2026 09.44 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
Marko Juvan
Francesco Bagnaia

Posnetek neformalnega pogovora Francesca Bagnaie in Fabia Di Giannantonia v Misanu je sprožil številna ugibanja. V Ducatiju naj bi bile nad izjavami italijanskega dirkača vse prej kot navdušeni. Sploh, ker je nekdanji šampion v pogovoru za italijansko Gazzetto Dello Sport sporočil, da so trenutno njegova realna mesta okoli desetega ... Naslednja, 15. od 22 dirk letošnje sezone, bo že ta konec tedna v avstrijskem Spielbergu. S prenosi začenjamo v petek na VOYO, konec tedna se pridruži še Kanal A.

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V zgodbi Francesca Bagnaie je v zadnjem letu in pol nekaj nenavadnega. 

Marc Marquez se je izenačil s Jorgejem Martinom, oba sta pri 274 točkah. Marco Bezzecchi, ki je pred koncem prvega kroga zadnje dirke odstopil, je povečal zaostanek za vodilnima na 33 točk. Četrti je Fabio Di Giannantonio.

Dirkač, ki je Ducatiju prinesel dva naslova svetovnega prvaka in postal eden njegovih največjih simbolov, se zdaj sooča z obdobjem, v katerem se zdi, kot da je nenadoma izgubil občutek za motocikel, s katerim je še nedavno osvajal vrhove. V Misanu je Bagnaia postal dirkač z največ nastopi v zgodovini Ducatija in prehitel Andrea Doviziosa. A ravno ob tem jubileju je javno izražal frustracije, po dirki pa priznal: "V tem trenutku sodim nekam med deveto in deseto mesto."

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Takšnih besed, kot trdi priznana Gazzetta Dello Sport, doslej nismo bili vajeni. Še pred šestimi dirkami je redno stal na stopničkah, nato pa je sledil nenaden padec forme: štirje odstopi in le eno šesto mesto na zadnjih petih preizkušnjah. Po vsakem treningu in dirki je Bagnaia novinarjem ponavljal podobne ugotovitve.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

"Ne razumem, zakaj ne zmorem več ničesar. Ne vstopa v ovinek, ne vožnje skozi ovinek, ne zaviranja." Prav zaviranje je bilo dolga leta eno njegovih največjih orožij.

Posnetek, ki je sprožil val ugibanj

Dodatno pozornost je v Misanu vzbudil posnetek televizije DAZN Španija, ki je ujel pogovor med Bagnaio in Fabiem Di Giannantoniem. Di Giannantonio je ob razpravi o težavah rojaka predlagal vrnitev k osnovni nastavitvi motocikla. "Če bi uporabil običajno nastavitev, osnovno konfiguracijo, podobno moji ..."

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Bagnaia pa mu je odgovoril: "Tega mi ne bodo dovolili." Prav ta stavek je sprožil plaz odzivov, teorij in špekulacij med navijači in v motociklistični javnosti. Po poročanju Gazzette se o posnetku veliko govori tudi v Borgo Panigalu, kjer ima Ducati svoj sedež.

Govorice segajo zelo daleč

Na spletu so se hitro pojavile različne interpretacije Bagnaieve izjave. Nekateri menijo, da je šlo zgolj za trenutek razočaranja, drugi pa v tem vidijo znak vse večjih napetosti med dirkačem in ekipo. Dodatno pozornost je pritegnila tudi izjava Paola Simoncellija, ki je Bagnaio pozval, naj se "ne spravlja v smešen položaj".

Pojavile so se celo govorice o možnosti predčasnega razhoda med dirkačem in moštvom ali celo o zamenjavi za zadnje dirke sezone.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Med možnimi kandidati za sedež se omenja Nicolo Bulega, vendar je takšen scenarij trenutno težko predstavljiv. Italijan je namreč še vedno osredotočen na boj za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike, sezona pa ga čaka še več pomembnih dirk.

Simboličen prizor v Misanu

Morda najbolj zgovoren prizor vikenda ni bil v garaži ali na stezi, temveč med prodajnimi stojnicami ob dirkališču. Majice in kape z Bagnaievim imenom so prodajali po znižanih cenah. Ob koncu dirkaškega dneva je na enem od stojnic ostal napis: "Outlet Bagnaia." Prizor je simbolično povzel trenutno obdobje italijanskega šampiona, ki se po letih uspehov sooča z enim najtežjih obdobij svoje kariere.

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Kako se bo zgodba nadaljevala, bo pokazal preostanek sezone. Jasno pa je, da je Bagnaia trenutno v središču ene najbolj nenavadnih in odmevnih zgodb v svetu MotoGP.

Od prihodnjega leta pri Aprilii

Dvakratni svetovni prvak bo v prihodnji sezoni pridružil Aprilii. Italijanski mediji so že pred časom poročali, da bo 29-letni Bagnaia pristal pri Aprilii, kjer bo vozil skupaj z rojakom Marcom Bezzechijem. Bagnaia je podpisal štiriletno pogodbo. Namesto njega bo prihodnje leto k Ducatiji prišel mladi španski talent Pedro Acosta, ki se bo tako pridružil aktualnemu prvaku motoGP Marcu Marquezu.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Bagnaia je bil z Ducatijem v letih 2022 in 2023 okronan za svetovnega prvaka, njegov prvi naslov pa je bila prelomna zmaga za Ducati, ki je na krono dirkača motoGP čakal 15 let. Leta 2024 je za las zgrešil tudi hat-trick svetovnih naslovov, za zmagovalcem Jorgejem Martinom je zaostal le 10 točk, a se je od takrat mučil na tovarniškem motorju.

VN Avstrije
VN Avstrije
FOTO: 24ur.com
Razlagalnik

MotoGP predstavlja najvišji razred cestno-hitrostnega motociklizma na svetu, ki ga ureja Mednarodna motociklistična zveza (FIM). Za razliko od prvenstev, kjer dirkači tekmujejo s serijskimi motocikli, ki so le minimalno predelani, so motocikli v razredu MotoGP namenski prototipi. To pomeni, da so zgrajeni izključno za dirkanje, z uporabo najnaprednejših tehnologij, materialov in inženirskih rešitev, ki niso dostopne v običajni prodaji. Ker gre za vrhunec tehnologije, je razvoj teh strojev izjemno drag in pod nadzorom največjih svetovnih proizvajalcev.

Borgo Panigale je predmestje italijanskega mesta Bologna, ki je svetovno znano kot sedež tovarne Ducati. To območje je srce italijanske avtomobilske in motociklistične industrije, pogosto imenovano tudi 'dolina motorjev' (Motor Valley). Ducati ima tam svojo glavno tovarno, razvojne oddelke in muzej, zato se ime kraja v svetu motošporta pogosto uporablja kot sinonim za samo podjetje oziroma njihovo dirkaško ekipo.

Svetovno prvenstvo Superbike (WorldSBK) je tekmovanje, v katerem dirkači nastopajo z motocikli, ki temeljijo na serijskih modelih, torej na tistih, ki jih lahko kupi vsak posameznik v trgovini. Čeprav so ti motocikli močno predelani za dirkaške namene, morajo ohraniti osnovno arhitekturo in okvir cestnih različic. V primerjavi z MotoGP, kjer so motocikli popolnoma unikatni prototipi, je v razredu Superbike poudarek na dokazovanju zmogljivosti serijskih strojev, kar predstavlja drugačen tehnični in finančni izziv za proizvajalce.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motogp vn avstrije bagnaia

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KOMENTARJI20

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L7
16. 09. 2026 11.25
Novinarčki naši outlet je imel tudi Acosta. Se opravičujem, ker sem bil nesramen, da sem napisal isti stavek.
Odgovori
0 0
Samo navijač
16. 09. 2026 11.18
Marq nima kaj dokazovat niti po zakljucku sezone. Prakticno vse mozne rekorde ima pod svojo streho.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
16. 09. 2026 10.58
Marc Marquez je leta 2019 postavil rekord v kotu nagiba (70,8°) z rešitvijo na dirki za VN Avstralije, ta konec tedna pa je na dirki za VN SanMarina podrl Ducatijev rekord (65°) Zato noben drug dirkač ne more uporabiti njegovih podatkov. Kaktus bi rekel da je to zato, ker mu je Rosi pripravil motor. 🤣.
Odgovori
+3
3 0
Loptass
16. 09. 2026 11.04
Rossi je Ducatija pogosto nagibal preko 70,8°.
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
16. 09. 2026 10.55
Tvoje.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
16. 09. 2026 10.55
O kaktus te je nehalo pikat 😁. Pogrešali smo v nedeljo bistroumne
Odgovori
+2
2 0
barjan?ek1
16. 09. 2026 10.55
Čim je prišel Mark M. so Bagnajo odstavili na stranski tir
Odgovori
-4
0 4
Samo navijač
16. 09. 2026 10.54
Matqez iz njegs zna potegnat ,Peco se je pa zgubil. Pa se nekaj Marqez celo trenutno najboljse vse stiri Aprilie premaguje . Genij je genij.
Odgovori
+4
4 0
Kaktus - x
16. 09. 2026 10.53
Prava resnica bo znana po zaključku sezone, vemo pa da bodo tokrat nekoga bolele obe roke ne samo ena, glava ga ne more, je prazna.
Odgovori
-2
1 3
Loptass
16. 09. 2026 10.57
To si pa dobro napisal. Lani je bilo po koncu sezone isto.
Odgovori
+0
1 1
Loptass
16. 09. 2026 10.50
Sumim, da so pri Ducatiju Bagnaii na skrivaj podturili Marquezovo desno roko in kontra.
Odgovori
+0
1 1
Zaklenjena resnica
16. 09. 2026 10.47
Ko bi vsaj kdo bil boljši od njega na enakem motorju, bi še nekako poskušal razumeti...pa če recimo ne bi bil invalid...
Odgovori
+1
2 1
Pujček
16. 09. 2026 10.24
Ducati dela isto kot Honda. Motor se prilagaja Markezu.
Odgovori
-2
3 5
Loptass
16. 09. 2026 10.30
Marquezov motor se prilagaja Marquezu, res je. Osnova pa je ista za MM, Bagnaio, Digo in AM. MM je gladko najhitrejši, AM malo za njim, Diga še malo za AM, Bagnaia pa svetlobno leto za Digo. In seda je kriv Ducati, ker prilagaja motor MMju? Čudno zakaj lahko Aleks vozi zgolj desetinko počasneje, Diga mogoče dve, Bagnaia pa skoraj sekundo. Pedrosa je razvil Hondo in ko se je MM na prvi dirki vsedel na njo, je bil hitrejši od Pedrose. Če gre MM na Aprilio, opravi dva testiranja, sem 100%, da Bezzechija in Maritna osmeši na istem motorju.
Odgovori
+2
4 2
Kaktus - x
16. 09. 2026 10.47
Lopta žoge se drž, pojma nimaš!
Odgovori
-2
2 4
prost1
16. 09. 2026 10.23
Sočustvojem s Francescom, vendar ne bodo samo zaradi njega nastavljali motor na 2024. Če pa držijo teorije zarote, da je vse to sabotaža ekipe, ker delajo vse za Marca, pa lahko samo rečemo kapo dol Marquezu, da ima tak vpliv na celotno družino Ducatija in še prej na celo japosko Hondo.
Odgovori
+1
3 2
Zaklenjena resnica
16. 09. 2026 10.38
Pravilen odgovor ali razlog je samo eden in ta jim ni všeč
Odgovori
+0
2 2
Kaktus - x
16. 09. 2026 10.48
Dejstvo je da je Ducati s Kilavim zabredel in to zelo globoko, to se vidi na rezultatih, brez debate!
Odgovori
-4
1 5
Loptass
16. 09. 2026 10.59
Se vidi ja. S poškodovano roko in dvema izpuščenima dirkama, 5 zmag (največ) in 6 sprint zmag(največ) ter vodstvo na lestvici.
Odgovori
+4
4 0
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