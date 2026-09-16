Posnetek, ki je sprožil val ogorčenja: 'Ducati mi tega ne bo dovolil'

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V zgodbi Francesca Bagnaie je v zadnjem letu in pol nekaj nenavadnega.

Marc Marquez se je izenačil s Jorgejem Martinom, oba sta pri 274 točkah. Marco Bezzecchi, ki je pred koncem prvega kroga zadnje dirke odstopil, je povečal zaostanek za vodilnima na 33 točk. Četrti je Fabio Di Giannantonio.

Dirkač, ki je Ducatiju prinesel dva naslova svetovnega prvaka in postal eden njegovih največjih simbolov, se zdaj sooča z obdobjem, v katerem se zdi, kot da je nenadoma izgubil občutek za motocikel, s katerim je še nedavno osvajal vrhove. V Misanu je Bagnaia postal dirkač z največ nastopi v zgodovini Ducatija in prehitel Andrea Doviziosa. A ravno ob tem jubileju je javno izražal frustracije, po dirki pa priznal: "V tem trenutku sodim nekam med deveto in deseto mesto."

Takšnih besed, kot trdi priznana Gazzetta Dello Sport, doslej nismo bili vajeni. Še pred šestimi dirkami je redno stal na stopničkah, nato pa je sledil nenaden padec forme: štirje odstopi in le eno šesto mesto na zadnjih petih preizkušnjah. Po vsakem treningu in dirki je Bagnaia novinarjem ponavljal podobne ugotovitve.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

"Ne razumem, zakaj ne zmorem več ničesar. Ne vstopa v ovinek, ne vožnje skozi ovinek, ne zaviranja." Prav zaviranje je bilo dolga leta eno njegovih največjih orožij.

Posnetek, ki je sprožil val ugibanj

Dodatno pozornost je v Misanu vzbudil posnetek televizije DAZN Španija, ki je ujel pogovor med Bagnaio in Fabiem Di Giannantoniem. Di Giannantonio je ob razpravi o težavah rojaka predlagal vrnitev k osnovni nastavitvi motocikla. "Če bi uporabil običajno nastavitev, osnovno konfiguracijo, podobno moji ..."

Bagnaia pa mu je odgovoril: "Tega mi ne bodo dovolili." Prav ta stavek je sprožil plaz odzivov, teorij in špekulacij med navijači in v motociklistični javnosti. Po poročanju Gazzette se o posnetku veliko govori tudi v Borgo Panigalu, kjer ima Ducati svoj sedež.

Govorice segajo zelo daleč

Na spletu so se hitro pojavile različne interpretacije Bagnaieve izjave. Nekateri menijo, da je šlo zgolj za trenutek razočaranja, drugi pa v tem vidijo znak vse večjih napetosti med dirkačem in ekipo. Dodatno pozornost je pritegnila tudi izjava Paola Simoncellija, ki je Bagnaio pozval, naj se "ne spravlja v smešen položaj". Pojavile so se celo govorice o možnosti predčasnega razhoda med dirkačem in moštvom ali celo o zamenjavi za zadnje dirke sezone.

Nicolo Bulega FOTO: Profimedia

Med možnimi kandidati za sedež se omenja Nicolo Bulega, vendar je takšen scenarij trenutno težko predstavljiv. Italijan je namreč še vedno osredotočen na boj za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike, sezona pa ga čaka še več pomembnih dirk.

Simboličen prizor v Misanu

Morda najbolj zgovoren prizor vikenda ni bil v garaži ali na stezi, temveč med prodajnimi stojnicami ob dirkališču. Majice in kape z Bagnaievim imenom so prodajali po znižanih cenah. Ob koncu dirkaškega dneva je na enem od stojnic ostal napis: "Outlet Bagnaia." Prizor je simbolično povzel trenutno obdobje italijanskega šampiona, ki se po letih uspehov sooča z enim najtežjih obdobij svoje kariere.

Kako se bo zgodba nadaljevala, bo pokazal preostanek sezone. Jasno pa je, da je Bagnaia trenutno v središču ene najbolj nenavadnih in odmevnih zgodb v svetu MotoGP.

Od prihodnjega leta pri Aprilii

Dvakratni svetovni prvak bo v prihodnji sezoni pridružil Aprilii. Italijanski mediji so že pred časom poročali, da bo 29-letni Bagnaia pristal pri Aprilii, kjer bo vozil skupaj z rojakom Marcom Bezzechijem. Bagnaia je podpisal štiriletno pogodbo. Namesto njega bo prihodnje leto k Ducatiji prišel mladi španski talent Pedro Acosta, ki se bo tako pridružil aktualnemu prvaku motoGP Marcu Marquezu.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

Bagnaia je bil z Ducatijem v letih 2022 in 2023 okronan za svetovnega prvaka, njegov prvi naslov pa je bila prelomna zmaga za Ducati, ki je na krono dirkača motoGP čakal 15 let. Leta 2024 je za las zgrešil tudi hat-trick svetovnih naslovov, za zmagovalcem Jorgejem Martinom je zaostal le 10 točk, a se je od takrat mučil na tovarniškem motorju.

VN Avstrije FOTO: 24ur.com