Bagnaia razmišlja o naslovu prvaka: Blizu smo ...

In prevzem vodstva v skupnem seštevku bo za Francesca Bagnaio tako že ta konec tedna na dosegu rok. Sploh, če se bo ponovila VN Aragonije, na kateri je Fabio Quartararo odstopil že v prvem krogu, Italijan pa je z drugim mestom nato prednost aktualnega prvaka zmanjšal na že omenjenih 10 točk. "Zdaj je bolj jasno: blizu smo. 10 točk je najnižji zaostanek vse od samega začetka sezone, tako da bom sedaj zagotovo začel razmišljati o prvenstvu ... ampak ne preveč," je o vse boljšemu točkovnemu razpletu povedal Bagnaia in v isti sapi dodal: "Razmišljal bom le o svojem delu. Vem, da na Japonskem ne bo lahko, imamo namreč manj časa za testiranje in izboljšanje motocikla. Zavedamo se, da naš motocikel potrebuje več časa za pripravo v primerjavi z drugimi. Toda prepričan sem, da smo lahko konkurenčni, in poskušali bomo delati, kot smo delali do sedaj ter dirke končati, kot znamo."

Edini, ki se je v Alcanizu uspel uvrstiti pred vročega Italijana, je bil še en Ducatijev dirkač, in sicer Enea Bastianini, s katerim si bo Bagnaia od prihodnje sezone dalje delil garažo Ducatijevega tovarniškega moštva. Tudi skoraj leto mlajši Italijan je lepo zmanjšal zaostanek za Francozom, ki pa zanj še vedno znaša 48 točk. Po mnenju Bastianinija, ki je letos zmagal že na štirih dirkah, je to zaenkrat vseeno preveč, da bi začel sanjati o naslovu prvaka elitnega motociklističnega razreda: "48 točk je zame prevelik zaostanek za nadoknaditi. A želim nadaljevati v tej smeri in biti konkurenčen v zadnjem delu prvenstva."

24-letnik iz Riminija pa priznava, da za največjega favorita vidi prav Bagnaio: "Pecco in drugi vozniki Ducatija so res hitri, vendar je Pecco res močen ... voziva se s praktično istimi motorji in prehiteti ga je res težko, tako da sem vesel, da sem tokrat zmagal." Italijana sta se sicer za prvo mesto pomerila že pred dvema tednoma na VN San Marina, ko pa je bil za las hitrejši Bagnaia. "Imela sva še eno dobro bitko, kot je bila v Misanu. Mislil sem si, da moram ostati miren in počasi zmanjševati zaostanek za Peccom, in tik pred koncem mi ga je uspelo prehiteti," je o dvoboju bodočih moštvenih kolegov še povedal nekdanji prvak razreda moto2.