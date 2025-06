Bagnaia razočaran po Mugellu: Assen bi lahko bil nočna mora

Francesco Bagnaia je dirkaški konec tedna v Mugellu pričel z visokimi pričakovanji in upi, da se čim bolj izkaže pred domačimi navijači. Dobil zadnje tri nedeljske dirke na tej stezi in bil je prepričan, da se bo tudi tokrat lahko vmešal v boj za zmago. "Če v Mugellu ne bomo konkurenčni, potem imamo problem," je govoril pred začetkom dirkanja na domačih tleh.

Razočaran je bil že po sprinterski dirki, ko je osvojil tretje mesto, še slabše razpoložen pa je bil po nedeljski preizkušnji, ko je poleg bratoma Marquez premoč moral priznati tudi Fabiu Di Giannantonio in zasedel četrto mesto. Dirko je sicer začel obetavno, po startu je povedel in se srdito boril z Marquezoma, nato pa že kmalu začel drseti po lestvici navzdol.

"Takoj ko začnem nagibati motocikel, sprednji del začne zelo poplesovati, in ko popustim zavoro, pride do podkrmiljenja. V vsakem ovinku sem blizu padca. To se mi dogaja že celotno sezono in do sedaj še nismo uspeli ugotoviti, kaj moramo storiti. Mislim, da moramo poskusiti nekaj drugačnega, saj situacija ostaja ista in ne napredujemo, nekaj moramo storiti," je Bagnaia podrobneje predstavil svoje težave.

Torinčan opaža, da njegov moštveni kolega Marquez tovrstnih problemov nima. "On v ovinke vstopi precej hitreje in nekako se mu uspe izogniti poplesovanju motocikla, zaradi katerega jaz tako trpim."