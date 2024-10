Bagnaia: O hat-tricku ne sanjam. To je zgodba za vas, novinarje

Italijan Francesco Bagnaia je slavil na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Tajske. Z zmago je za pet točk zmanjšal zaostanek za vodilnim v prvenstvu Jorgejem Martinom. Španec je bil v težkih mokrih razmerah drugi. Do konca sezone dirkače čakata še dve postaji, saj novembra sledita še dirki v Maleziji in Valencii. Nadaljevanje epskega obračuna v boju za laskavi naslov bo tako že ta konec tedna. S prenosi na Kanalu A in VOYO.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prednost trenutno vodilnega v prvenstvu kraljevega razreda motoGP Jorgeja Martina pred branilcem naslova Francescom Bagnaio se je dve preizkušnji prej zmanjšala z 22 točk na 17. "Zdelo se mi je, kot da se dirka nikoli ne bo končala. Vleklo se je in vleklo. Verjetno zaradi zahtevnih razmer na stezi. Imel sem občutek, da bo vse skupaj trajalo v nedogled," je italijanskemu časniku Corriere Dello Sport v pogovoru po zmagi na Tajskem sporočil Bagnaia in še posebej pod drobnogled vzel dvoboj z Marcom Marquezom.

Jorge Martin in Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP icon-expand

"Vedel sem, da je hitrejši od mene, tako da je bilo ključno, da mu nisem dovolil, da me prehiti. V tem primeru bi se odpeljal in bi ga lahko le še gledal v zadek," je priznal aktualni motociklistični šampion, vesel zmage v Buriramu. "Morda sem točkovni zaostanek resda zmanjšal le za pet točk, toda zmaga v Buriramu je vredna precej več od teh petih točk," je prepričan Bagnaia in razložil zakaj.

"Ve se, da mi tu steza ne ustreza, sploh ker je vreme večinoma nestanovitno in posledično je tudi steza zdaj suha, zdaj mokra. Sploh v vlažnih pogojih nisem konkurenčen najboljšim, zato je ta rezultat toliko bolj vreden. Mislim, da smo po Tajski dobili veliko dozo samozavesti za preostali dve dirki sezone," je za Corriere Dello Sport prepričan Pecco Bagnaia, ki je imel v dopoldanskem času velike težave in kazalo je na klavrn nedeljski dan. "Zjutraj po ogrevanju nisem bil tako vesel. Imeli smo težave z zaviranjem. A nato je moja ekipa opravila odlično delo. Zelo sem vesel in zmago posvečam njim," se je odzval Bagnaia.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Torinčan je pred koncem prvenstva v vlogi "izzivalca" za naslov, zaradi česar mora tvegati več kot tekmec. "Že v Buriramu sem šel preko sebe, saj mokra steza ni zame. Če sem bil tu konkurenčen in pred vsemi v cilju, potem je jasno, da sem v dobri formi in je tudi dirkalnik šampionski," pravi poln samozavesti pred Malezijo in Španijo 27-letni Bagnaia, ki se zaveda, da se bodo brez vrhunskega dosežka v Sepangu ali Martinovih napak končale njegove sanje o hat-tricku, kar sta v 21. stoletju dosegla le Valentino Rossi in Marc Marquez.

"Ne razmišljam o tem dosežku, na to me spominjate vi, novinarji. Jaz grem iz kroga v krog, saj mi gledanje preveč v prihodnost vsekakor ne koristi," je bil ob koncu pogovora za Corriere Delo Sport slikovit Francesco Pecco Bagnaia. Spomnimo: Jorge Martin, ki lovi prvo krono, bi bil lahko okronan celo v Maleziji, če bo osvojil 21 točk več od tekmeca. "Naredil bom vse, da do odločitve pride prav na zadnjem prizorišču sezone v Valencii. To bi bila za promocijo motociklizma prava stvar."