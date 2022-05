Bagnaia: S takšnimi napakami ne morem osvojiti prvenstva

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) je na nedeljski VN Francije doživel hladen tuš. Italijan je večji del dirke vodil, nato pa v 21. krogu storil hudo napako in padel, zaradi česar je še drugič v sezoni vpisal točkovno ničlo. 25-letni Italijan se tako po uvodnih sedmih dirkah nahaja na sedmem mestu skupnega seštevka, kar je daleč od želenega položaja.

Že po petkovih prostih treningih in sobotnih kvalifikacijah je bilo jasno, da steza v Le Masu leži Ducatijem, največ pa se je pričakovalo prav od Francesca Bagnaie, ki je v lovu na drugo (zaporedno) zmago v aktualni sezoni začel s prvega štartnega položaja. Čeprav je dirko bolje začel Italijanov moštveni kolega Jack Miller, je 'Pecco' v četrtem krogu privil ročico za plin in se podal v vodstvo, kjer je zdržal vse do 21. kroga, ko ga je izzval poltovarniški Ducatijev dirkač Enea Bastianini (Gresini Racing). Rojak je bil za Bagnaio enostavno prehiter in po uvodni napaki, ki še ni bila usodna, je 25-letnik storil še eno, ko je po neuspešno odpeljanem 13. zavoju končal v pesku in klavrno zaključil dirko.

"Do odstopa sem vozil praktično popolno, dobro sem držal tempo in bil konstanten. Ko je Enea prehitel Jacka sem nekoliko pritisnil, ko pa je prehitel še mene, sem ubral enako taktiko kot lani v Aragonu, ko sem se boril z Marcom. Poskusil sem ga takoj prehiteti nazaj, a sem že v osmem ovinku storil napako, ko sem premočno zaviral, zato mi je zaklenilo sprednjo gumo in nisem mogel speljati ovinka. Ko sem se vrnil na stezo, pa sem si rekel: Brez pritiska, ga bom že prehitel," je uvodno napako komentiral Bagnaia, o usodni pa dejal: "Moja ideja je bila, da čimprej nadoknadim zaostanek za Eneo in počakam na priložnost za napad. Vedel sem, da se mi lahko v naglici zgodi napaka, zato nisem pretiraval, nato pa sem na predzadnji ovinek vstopil s premajhno hitrostjo in zletel s proge."

Bagnaia je tako kot Bastianini za sprednje kolo izbral pnevmatiko srednje trdote, medtem ko se je Miller odločil za mehko. "Z mehko gumo se dobro počutim, a tokrat so bile temperature nekoliko višje, zato sem se odločil za srednjo. Mislim pa, da to ni bil razlog za moj padec." Na vprašanje, kaj je botrovalo padcu, je aktualni svetovni podprvak odgovoril: "Ne vem, zakaj sem padel. V enajsti ovinek sem zapeljal nekoliko počasneje in ga lepo odpeljal, v 13. pa se mi enostavno ni izšlo. Zato ne vem, kaj reči o padcu. Ravno sem videl podatke o hitrosti in naklonu in mi še kar ni jasno, kako sem lahko padel, zato sem kar precej jezen."

Bagnaia je tako zapravil odlično priložnost, da se v skupnem seštevku zavihti med vodilno trojico. Po drugi točkovni ničli v sezoni se Italijan nahaja na sedmem mestu.

motoGP sezona 2022, skupni seštevek (7/21):

1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ... 102 točki

2. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 98 točk

3. Enea Bastianini (Gresini Racing) ... 94 točk 4. Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) ... 69 točk 5. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ... 62 točk

6. Johann Zarco (Pramac Racing) ... 62 točk 7. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ... 56 točk ...

Bagnaia, ki pred sezono ni skrival ambicij o napadu na naslov svetovnega prvaka, je po tretjini sezone kar precej oddaljen od želenega cilja. Po padcu na uvodni dirki sezone v Katarju in klavrnem 15. mestu v Indoneziji, je Italijan počasi ujel formo in slavil v Jerezu. A padec v Le Mansu pomeni, da je za vodilnim Fabiom Quartararojem (Monster Energy Yamaha), ki je na domači dirki končal le na petem mestu, še povečal zaostanek. "Vsi smo pričakovali, da bo za zmago potrebno premagati Fabia, zato smo zamudili izvrstno priložnost. Vse, kar je pomembno, je, da sem ostal brez 20 ali 25 točk. Moram se zbrati, razumeti, kaj delam narobe in izboljšati formo. S takšnimi napakami namreč ne morem osvojiti prvenstva. Čas je, da hitro postanem bolj zrel dirkač," je po razočaranju priznal Bagnaia.

