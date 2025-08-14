Svetli način
Bagnaia se Avstrije veseli, a bo zanj tudi izziv

Spielberg, 14. 08. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Eva Koderman Pavc
Poletnega premora za dirkače motoGP je konec. Drugi del sezone, v katerem bo v treh mesecih na sporedu 10 dirk, se začenja v naši neposredni bližini z Veliko nagrado Avstrije. Prihoda v Spielberg se veseli Francesco Bagnaia. Na štajerskem dirkališču je zmago slavil zadnja tri leta zapored. In dvakratni svetovni prvak motoGP se zaveda, da ima ta konec tedna lepo priložnost za drugo letošnjo zmago. A sence vodilnega dirkača v prvenstvu Marca Marqueza se ne more znebiti, zato bo tudi Avstrija izziv.

KOMENTARJI (1)

frocio accademico giallo
15. 08. 2025 15.58
+0
Se ga veseli ja....ne za dolgo
