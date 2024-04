Bagnaia se je na VN Amerik odpravil z jasnim ciljem: popraviti lanski vtis

"V Ameriko sem prispel motiviran in pripravljen, da se odkupim. Lani smo bili celoten konec tedna nevarni in zmagali bi tudi v nedeljo, če jaz ne bi padel. VN Amerik je ena izmed mojih najljubših na koledarju. Steza je fantastična, v Austinu zelo uživam in tudi atmosfera na celotnem dogodku je drugačna," se prihajajoče dirke veseli Bagnaia. Kljub zaostanku v skupnem seštevku je Italijan optimističen: "Pričakujem, da bo letos veliko dirkačev hitrih, in zagotovo bo zahtevno, ampak začeli smo z dobre izhodiščne točke."