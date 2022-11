Bagnaia še ni odločen, ali bo dirkal s številko ena

Čeprav so sanje vsakega dirkača osvojiti naslov v razredu motoGP, je v zadnjih sezonah le redkokateri svetovni prvak elitnega razreda na svoj motocikel namesto svoje dirkaške številke namestil enico.

Novopečeni prvak Francesco Bagnaia je ob prihodu v motociklistično karavano v razredu moto3 dirkal s številkama 4 in 21, lovoriko v razredu moto2 je osvojil s številko 42, ob prihodu v motoGP pa je njegov zaščitni znak postala številka 63, saj so s preostalimi že dirkali Alex Rins, Andrea Dovizioso in Franco Morbidelli.

Prvaki v kraljevskem razredu običajno obdržijo svojo dirkaško številko. Ta trend je pred pol stoletja začel Barry Sheene, ki je obdržal sedmico.