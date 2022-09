Bagnaia se po pokru zmag vrača na kraj, kjer je slavil sploh prvič

Francesco Pecco Basgnaia je brez dvoma najbolj vroč dirkač v paddocku. Kako tudi ne. Italijan ima za sabo serijo štirih zaporednih zmag s katerimi je zrušil rekord ekipe Ducatija, saj nikomur iz moštva rdečih doslej še ni uspelo priti do, štirih zmag v nizu. In ker je pred durmi nova preizkušnja, na kateri bo imel spet odlično izhodišče, saj je prav v Aragonu lani slavil sploh prvič v svoji karieri, je povsem na mestu vprašanje, če lahko njegova izjemna serija nadaljuje tudi v nedeljo. Če se po jutru dan pozna, bo Bagnaia spet tisti, ki ga bodo vsi drugi želeli premagati. "Presrečen sem z razpletom zadnjih dirk. ne samo z zmagami, predvsem z izvedbo, kako sem do njih prišel. Vsaka posebej mi pomeni velik in vsako posebej razlikujem," je pogovor za Corriere Dello Sport začel Bagnaia, ki je zadnjo preizkušnjo zaradi kazni začel s petega mesta, a vseeno so na ciljni črti vsi gledali v njegov hrbet ... Če bo tako tudi v nedeljo, bo njegov točkovni zaostanek do volilnega Fabia Quartararoja, ki tudi brani laskavi naslov, še manjši. "Vsi me sprašujejo in se tudi malo hecajo, če gre v peto rado? Upam, da ...," se je malce pošalil član rdeče družine Ducatija.