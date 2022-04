Bagnaia: Sezona se je zame začela v Argentini

Francesco Pecco Bagnaia je po uvodnih dveh dirkah sezone že malce obupaval. " Nič nam ne gre po načrtih. Glede na pripravljalno obdobje in čase na testiranjih je izkupiček prvih dveh dirk sezone katastrofalen. Zares nismo pričakovali tako slabega začetka. Najhujše je to, da nimamo pravih dogovorov, zakaj je tako ," je po ničli v Katarju in 20. mestu v Indoneziji dejal Bagnaia, ki je bil slabe volje tudi po 14. mestu na kvalifikacijah pred dirko v Argentini, a nato zelo dobro dirkal na nedeljski tekmi in končal na kar solidnem petem mestu.

Španec Aleix Espargaro ima po novem v rokah prvo mesto v seštevku sezone. Zdaj je pri 45 točkah, Južnoafričan Darryn Binder in Italijan Enea Bastianini sta z 38 in 36 na drugem in tretjem mestu.

"Od tod lahko gradimo naprej. V soboto sem bil še slabe volje, v nedeljo zvečer pa sem bil že židano razpoložen. Naša sezona se začenja šele z VN Argentine. Prvi dve tekmi bom kar pozabil," je bil Francesco Bagnaia brez dlake na jeziku v pogovoru z italijanskim časnikom Corriere Dello Sport. "Končno. V Argentini sem prvič začutil dirkalnik. Vrnili so se lanski občutki. Z mojim desmosedicijem sva spet na 'ti', najpomembnejši pa je podatek, da smo s fanti iz garaže na pravi poti. Klavrn razplet prvih dveh dirk nas je primoral, da smo še višje zavihali rokave in vse rešitev poiskali v garaži. Mislim, da nam je uspelo. Hvala fantom," je sijal Bagnaia. "Odlično je, da si dirki sledita in da bom že ta konec tedna spet na delu. Komaj čakam," gleda proti VN Amerik član rdeče družine iz Borga Panigaleja. "Ponavljam, sezona se je zame začela šele z VN Argentine. Jadramo na pozitivnem razpoloženju, ki nas je zajelo v Južni Ameriki." Pred durmi je četrta preizkušnja zone – VN Amerik bo nova priložnost za 25-letnega Italijana. "Dirko na tej stezi sem lani končal na zmagovalnem odru. Vsekakor smo sposobni ponoviti tretje mesto iz leta 2021. Morda nam uspe še kaj več. Sploh zato, ker smo takrat celo osvojili kvalifikacije. Torej nam pista ustreza in komaj čakam, da se podaljšani vikend v Austinu začne. Glede na to, da smo na prvih dveh dirkah osvojili zgolj točko, nimamo pravice do novih spodrsljajev, saj moramo začeti zbirati točke, če želimo v boj za najvišja mesta v skupnem seštevku," je pogovor za Corriere Dello Sport končal Bagnaia.