Bagnaia: Sezono delim na dva dela, pred in po Barceloni

Francesco Pecco Bagnaia je prvi po legendarnih dirkačih, Valentinu Rossiju in Marcu Marquezu, ki je ubranil naslov prvaka v razredu motoGP. Bagnaia je hkrati šele prvi Italijan po Rossiju, ki je splezal na najvišjo stopničko v skupnem seštevku motociklistične sezone.

Za Francescom Bagnaio je drugi zaporedni naslov v kraljevem razredu motoGP, najboljši je bil tudi v sezoni 2022. "Ne želim primerjati naslova. A prvi je vendarle prvi, ta ti ostane trajno v spominu, a po drugi strani je vedno lažje napadati, kot pa naslov ubraniti. No, meni je uspelo, zato zares ne bi rad delil teh dveh podvigov. Vsak je na svoj način unikaten," je za Corriere Dello Sport sprva dejal novi stari motociklistični prvak.

icon-expand Prvaki vseh treh motociklističnih razredov: Pedro Acosta, Francesco Bagnaia in Jaume Masia. FOTO: AP

Na koncu sezone je Bagnaia zbral 467 točk, Martin 428, tretji je bil Italijan Marco Bezzecchi s 329. Bagnia je v sezoni 2023 zbral sedem zmag na klasičnih dirkah in štiri na sprintih. V teh je bil sicer boljši Španec, dobil je osem sprinterskih dirk, manjkale pa so točke s klasičnih, kjer je zmagal na štirih.

Je pa podprvak štirikrat v sezoni dosegel dvojček zmag na obeh dirkah konec tedna, medtem ko ima prvak tri takšne dosežke. "Sezono bi razdelil na dva dela. Prvi je pred VN Katalonije v Barceloni in drugi po tej preizkušnji. Skupno vsemu pa je to, da je bila sezona zelo stresna in nepredvidljiva. Sploh, ker se je o prvaku odločalo prav na zadnji dirki sezone," je še opazil Bagnaia, ki je znal proslaviti drugi naslov prvaka.

"Dal sem si duška. Najprej smo se zabavali skupaj z ekipo oziroma najtesnejšimi sodelavci, nato pas sem slavil še v krogu prijateljev in družine. Takšen naslov je bilo pač treba primerno proslaviti," je za Corriere Dello Sport priznal Bagnaia in za konec še enkrat pohvalil delo ekipe iz Borga Panigaleja. "Ne bom pretiraval, če rečem, da je ta naslov na pol njihov. Brez predanega dela vseh v ekipi do tega rezultata ne bi prišel. Oni so tisti, ki so mi omogočili, da sem bil iz tedna v teden, iz dirke v dirko, hiter," je pogovor za zaključil Francesco Pecco Bagnaia.

Vsa mesta v ekipah za sezono 2024 razdeljena



V sezoni 2024 bo v tovarniških ekipah naslednja zasedba: svetovni prvak Francesco Bagnaia in njegov italijanski rojak Enea Bastianini ostajata pri Ducatiju, Španca Aleix Espargaro in Maverick Vinales prav tako vsaj do konca naslednje sezone pri Aprilii, nespremenjena bo tudi zasedba KTM z Avstralcem Jackom Millerjem in Južnoafričanom Bradom Binderjem. Pri Yamahi pa bo ob dosedanjem članu Francozu Fabiu Quartararoju novinec Španec Alex Rins, doslej član ekipe Honda LCR. Pri Hondi pa bo po slovesu Marca Marqueza po enajstih letih drugi član ekipe ob Špancu Joanu Miru Luca Marini.

icon-expand Marc Marquez FOTO: Twitter