Bagnaia svari Martina: Živci te lahko naredijo bolj agresivnega

Tokrat pa se Bagnaia v Barcelono, ki je zaradi poplav nadomestila Valencio, podaja z zaostankom, zaradi katerega pa je toliko bolj sproščen. "Sedaj nimam česa izgubiti, dati moram vse od sebe in bomo videli, kaj se bo zgodilo," je pred odhodom na prizorišče zadnje dirke v sezoni za TNT Sport povedal Bagnaia. Po njegovih besedah vodilnega v elitnem razredu zaradi napetosti čaka nekaj neprespanih noči: "Pred Jorgejem je nekaj težkih dni, saj se prvič bori za naslov prvaka. Vem, kako se počuti, in vem, da bo poskusil dati vse od sebe, a zavedati se mora, da te živci lahko naredijo bolj agresivnega in potem si bolj dovzeten za napake."

Hkrati pa dirkač, ki za razliko od največjega tekmeca tudi v prihodnji sezoni ostaja na Ducatiju, še ni obupal nad tretjim zaporednim naslovom prvaka. "Edino, kar mi preostane, je, da pritiskam in poskusim zmagati na obeh dirkah, ki sta še pred nami," je povedal pred dvakratnim svetovni prvak in o taktiki pred dirkama v Barceloni dodal: "Poskusil bom napasti. Vemo, kako močan je bil Martin junija v Barceloni in zavedam se, da bodo tokrat razmere povsem drugačne, ker bo toliko hladneje in bo lažje narediti kakšno napako. Zato bo pomembno, da ostanem miren, da se izogibam napakam in poskusim zmagati na obeh dirkah. To je edina možnost, da mi mogoče uspe obraniti naslov prvaka."