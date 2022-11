Bagnaia svari: MotoGP je svet presenečenj, kjer se lahko zgodi vse

"Vsi vemo, da je motoGP svet presenečenj, kjer se lahko zgodi vse. Moja glavna naloga je, da garam kot vedno. Vedno rad tekmujem in tudi tokrat se bom boril za najvišja mesta, če bom le imel priložnost," je pred začetkom dogajanja v Valencii, kjer je bil najboljši v lanski sezoni, povedal Bagnaia. Kot to počne že celotno sezono, je Italijan znova pohvalil motocikel, ki so ga zanj pripravili v Ducatijevi garaži: "Ta steza nam zagotovo ustreza. Letošnji motocikel je sijajen. Mislim, da smo v primerjavi z lani naredili ogromen korak naprej, sploh kar se tiče vodljivosti."

Pred dirko za VN Nizozemske v Assnu konec junija je imel Fabio Quartararo na vrhu skupnega seštevka že velik 91 točk prednosti pred Francescom Bagnaio . Kazalo je, da bo Francoz mirno prišel do drugega zaporednega naslova, a je Italijan na ducatiju v drugem delu sezone prišel v sijajno formo. Na zadnjih devetih dirkah je zbral 114 točk, kar je v zadnjih štirih letih uspelo le še Marcu Marquezu v sezoni 2019. Na drugi strani je Quartararo v tem času le štirikrat stal na stopničkah in zabeležil prav toliko ničel, zaradi česar ima pred zadnjo dirko velikih 23 točk zaostanka za vodilnim Italijanom.

Bagnaia je pred petkovimi prostimi treningi govoril tudi o vzponih in padcih, ki jih je doživel v letošnjem letu. "Na začetku sem delal napake, ker sem bil pod pritiskom. Vedno, ko sem se znašel v pesku, je bilo to zato, ker sem vozil na polno v boju za najvišja mesta. Nato smo se z ekipo usedli in skušali analizirati, zakaj se mi to dogaja. Mislim, da mi je to pomagalo, saj sem v zadnjem času vozil veliko bolje," je še razkril 25-letnik, ki bo v nedeljo, če ne bo prišlo do senzacije, vpisal rezultat svoje kariere.