Bagnaia: 'V mislih poskušam obnoviti, kaj se je zgodilo, toda nič od tega si ne morem razložiti'

Ducatijev dirkač Francesco Bagnaia "ne zna razložiti", kaj se mu je pripetilo na dirki za VN Nemčije. Poleg tega sporoča, da je tako vse skupaj še težje sprejeti. Eden glavnih favoritov za zmago je že v prvem ovinku četrtega kroga na presenečenje marsikoga odstopil in omogočil branilcu naslova iz moštva Monster Energy Yamaha MotoGP Fabiu Quartararoju, da je prišel do svoje tretje zmage v sezoni. Na zmagovalni oder sta stopila še Johann Zarco in Jack Miller.

icon-expand Francesco Bagnaia FOTO: motogp.com Čeprav se je pričakovalo, da bo Francesco Bagnaia eden glavnih favoritov za zmago na nedeljski dirki za VN Nemčije, so se stvari znova obrnile v prid aktualnega svetovnega prvaka Fabia Quartararoja. Francoz je tako še povečal prednost v skupnem seštevku, kjer na vrhu lestvice kraljuje s 172 točkami, Italijan pa je zabeležil nov nesrečen padec, ki se mu je pripetil tudi na dirki za VN Katalonije. Spomnimo, takrat je počilo že v prvem zavoju, kjer je zdrsnil Japonec Takaki Nakagami in s seboj v pesek potegnil še Španca Alexa Rinsa ter nesrečnega Bagnaio. Dirkač Ducatija – čigar upi na naslov so skoraj izginili, zdaj za Quartararojem zaostaja že 91 točk – je poskušal razložiti svojo nesrečo. "V mislih poskušam obnoviti, kaj se je zgodilo danes na stezi, toda nič od tega si ne morem razložiti," je dejal. "Ne vem, zakaj. Zagotovo, če se takšne stvari pripetijo, je to zato, ker sem naredil napako. Toda v tej situaciji je zelo težko vedeti, zakaj ... razumeti, zakaj. Nemogoče je razumeti določene stvari. Zelo sem jezen, ker tega ne znam razložiti. Zato je vse skupaj še težje sprejeti." "Edina stvar, ki je v tej situaciji pozitivna, je ta, da smo bili spet na vrhu. Bili smo najhitrejši in mislim, da je glede na tempo naš potencial velik. Toda vse skupaj je pokazatelj, da je Fabio bolj popoln od mene." Bagnaia je dodal, da v svoji karieri še nikoli ni imel takšne nesreče, da je na dirkališču vsak dan naredil več kot 70 krogov in da ne ve točno, kaj je bilo na dirki drugače, usodno. Nekaj pa je dodal tudi o svojem motociklu: "Bolj sem moral nagibati motor na izhodu iz zavojev. Torej, to je v tem trenutku najtežja stvar, ker ima morda naš motocikel nekakšno mejo, da če greš preveč na "široko", se lahko zrušiš."