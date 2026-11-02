Bagnaia udaril po Ducatiju: Odštevam dneve do slovesa

Nekdanji svetovni prvak Francesco Bagnaia tudi letošnjo sezono končuje v precejšnjem krču. Velika nagrada Malezije v Sepangu, kjer je zasedel šele 13. mesto, je le še poglobila napetosti med italijanskim dirkačem in Ducatijem. Nekdaj izjemno uspešno partnerstvo, ki je moštvu iz Borgo Panigala po petnajstih letih prineslo naslov svetovnega prvaka, se očitno bliža koncu.

Bagnaia po dirki ni skrival razočaranja nad svojim motociklom in je med vrsticami znova ostro kritiziral italijanskega proizvajalca. "Dirka je bila natanko takšna, kot sem pričakoval. Nisem imel oprijema. V prvih krogih sem zelo pazil na pnevmatike, toda že po petih krogih je bila zadnja guma praktično uničena. Oprijema ni bilo več, tako zelo, da v zadnjem krogu s kolenom sploh nisem več dotikal robnikov," je Gazzetti Dello Sport pojasnil Italijan.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

Nato je poslal prvo jasno sporočilo na naslov Ducatija: "Lani sem v Motegiju na Japonskem lahko uporabljal nekaj, česar danes ni več. Takrat sem znova lahko vozil tako, kot znam. Po tisti dirki tega ni bilo več. Kaj je bilo to? O podrobnostih ne želim govoriti."

Še ostrejši je bil ob vprašanju, kakšna je razlika med Bagnaio, ki je v preteklosti zmagoval v Sepangu, in današnjim Bagnaio, ki se bori za uvrstitve med najboljših deset. "Motocikel," je odgovoril brez oklevanja.

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Za konec je 29-letni dirkač iz Chivassa razkril tudi, kako težko doživlja zadnje mesece pri Ducatiju. "Moja pričakovanja za zadnje tri dirkaške konce tedna v sezoni so zgolj preživeti. Že nekaj časa odštevam dneve do konca leta," je dejal Bagnaia.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

Besede številni razumejo kot še eno potrditev, da se bo po koncu sezone dokončno poslovil od Ducatija in se preselil k Aprilii. Njegove izjave namreč kažejo na vse večje nezadovoljstvo in precej načeto zaupanje med dirkačem in moštvom, ki sta še nedolgo nazaj skupaj osvajala svetovne naslove.