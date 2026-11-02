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MotoGP

Bagnaia udaril po Ducatiju: Odštevam dneve do slovesa

Modena, 02. 11. 2026 07.27 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Francesco Bagnaia

Medtem ko se v delu garaže, kjer prebiva Marc Marquez, trenutno cedita med in mleko, 33-letni Španec iz Cervere hiti proti novemu naslovu prvaka razreda motoGP, pa je v predelu Ducatijeve garaže, kjer "živi in dela" Francesco Bagnaia, vse drugače. Nekdanji prvak kraljevega razreda komaj čaka, da se epizoda pri rdečih iz Borga Panigaleja nepreklicno konča. Za njim je nov klavrn motociklistični konec tedna ...

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Nekdanji svetovni prvak Francesco Bagnaia tudi letošnjo sezono končuje v precejšnjem krču. Velika nagrada Malezije v Sepangu, kjer je zasedel šele 13. mesto, je le še poglobila napetosti med italijanskim dirkačem in Ducatijem. Nekdaj izjemno uspešno partnerstvo, ki je moštvu iz Borgo Panigala po petnajstih letih prineslo naslov svetovnega prvaka, se očitno bliža koncu.

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Bagnaia po dirki ni skrival razočaranja nad svojim motociklom in je med vrsticami znova ostro kritiziral italijanskega proizvajalca. "Dirka je bila natanko takšna, kot sem pričakoval. Nisem imel oprijema. V prvih krogih sem zelo pazil na pnevmatike, toda že po petih krogih je bila zadnja guma praktično uničena. Oprijema ni bilo več, tako zelo, da v zadnjem krogu s kolenom sploh nisem več dotikal robnikov," je Gazzetti Dello Sport pojasnil Italijan.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Nato je poslal prvo jasno sporočilo na naslov Ducatija: "Lani sem v Motegiju na Japonskem lahko uporabljal nekaj, česar danes ni več. Takrat sem znova lahko vozil tako, kot znam. Po tisti dirki tega ni bilo več. Kaj je bilo to? O podrobnostih ne želim govoriti."

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Še ostrejši je bil ob vprašanju, kakšna je razlika med Bagnaio, ki je v preteklosti zmagoval v Sepangu, in današnjim Bagnaio, ki se bori za uvrstitve med najboljših deset. "Motocikel," je odgovoril brez oklevanja.

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Za konec je 29-letni dirkač iz Chivassa razkril tudi, kako težko doživlja zadnje mesece pri Ducatiju. "Moja pričakovanja za zadnje tri dirkaške konce tedna v sezoni so zgolj preživeti. Že nekaj časa odštevam dneve do konca leta," je dejal Bagnaia.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Besede številni razumejo kot še eno potrditev, da se bo po koncu sezone dokončno poslovil od Ducatija in se preselil k Aprilii. Njegove izjave namreč kažejo na vse večje nezadovoljstvo in precej načeto zaupanje med dirkačem in moštvom, ki sta še nedolgo nazaj skupaj osvajala svetovne naslove.

Razlagalnik

Borgo Panigale je industrijsko predmestje italijanskega mesta Bologna. V tem kraju ima svoj sedež in glavno tovarno sloviti italijanski proizvajalec motociklov Ducati, ustanovljen v prvem desetletju 20. stoletja.

Mednarodno dirkališče Sepang (Sepang International Circuit) se nahaja v bližini prestolnice Kuala Lumpur v Maleziji. Zasnoval ga je znan arhitekt Hermann Tilke, znano pa je po svoji dolgi ravnini in raznolikih ovinkih, ki močno preizkušajo vzdržljivost pnevmatik in dirkačev.

Marc Marquez je eden najuspešnejših motociklističnih dirkačev v zgodovini razreda motoGP, rojen v španskem mestu Cervera. Znan je po svojem izjemno agresivnem slogu vožnje in številnih osvojenih naslovih svetovnega prvaka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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rok1211
02. 11. 2026 08.11
Naj proba Aprilio, sicer pa tudi v kvalifikacijah ne blesti. Mislim da je svoje opravil, lahko pa mi dokaže nasprotno v drugi sezoni. Konkurenca je samo dobrodošla v tem športu.
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