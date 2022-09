Bagnaia v lovu na peto zaporedno zmago, lahko sploh kdo ogrozi Ducati?

"Predvsem sem vesel zaradi fenomenalnega rekordnega kroga. Ta je zgolj potrdil moja razmišljanja, da imamo trenutno v motociklistični karavani enega od najbolj naprednih motociklov. To nenazadnje potrjujejo rezultati v zadnjem obdobju, v katerem nizamo zmage in dosegamo tudi ostale vrhunske uvrstitve. Opažam, da so tudi drugi fantje v izjemni formi, kar je obetavna popotnica za naprej," pred današnji dirko za VN Aragonije pravi trenutno drugouvrščeni dirkač na skupni lestvici svetovnega prvenstva, ki za vodilnim Fabiem Quartararojem zaostaja za 30 točk.

"Sam razmišljam nekako takole: če oziroma ko si v želeni formi, potem ti uspeva praktično vse. Tedaj je zelo lepo in lahko tekmovati, toda, kaj storiti, ko zapadeš v krizo. O tem se nenehno pogovarjam s sodelavci v moštvu, in menim, da nam je v letošnji sezoni uspel velik miselni preskok," je prepričan Bagnaia, ki bo startal kot zmagovalec včerajšnjih kvalifikacij. "Ljudje se ne zavedajo, v kako zahtevni konkurenci tekmujem. Zavedam se, da so visoka pričakovanja športne javnosti in navijačev razumljiva, saj sem šest dirk pred koncem v položaju, da se borim za naslov svetovnega prvaka. A nekaj se bo vprašalo tudi konkurenco, ki ne počiva. Vsi se želijo bojevati oziroma se bojujejo za nekaj velikega. Kdor bo na zadnjih dirkah storil manj napak, bo v najboljšem položaju za skupno zmago," se dejstva, da manevrskega prostora za (usodne) napake ni več, Bagnaia še kako dobro zaveda.