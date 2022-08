Bagnaia: Valentinove besede so mi pomagale zmagati

Francesco Bagnaia se je po poletnem premoru znova zavihtel na najvišjo stopničko. S tem je dosegel že četrto zmago v letošnji sezoni, v skupnem seštevku pa se je zavihtel na tretje mesto. Rezultat mu je tako omogočil, da za vodilnim Fabiom Quartararojem zaostaja le še 49 točk. "Med vikendom sem imel veliko težav, na primer na drugem prostem treningu, ko sem ostal izven prve deseterice. Valentino mi je pošiljal sporočila, da bi me spodbudil in mi svetoval o pravih pnevmatikah za nastop na dirki. Od prvega kroga dalje sem dal vse od sebe, nisem imel prave možnosti obvladati prednosti, kot se je to zgodilo v Assnu. To je ena boljših zmag v moji karieri."

Na stopničkah sta bila poleg Italijana še Španec Maverick Vinales in moštveni kolega Jack Miller. Španec je v intervjuju za Sky Sport izjavil: "Poskušal sem zmagati, a sem vozil na limitu. Bagnaia je zelo dobro branil prvo mesto. Nisem začel najbolje, toda v drugem delu dirke so se stvari izboljšale. Zelo sem vesel, rezultati so, čaka nas še trdo delo. Misli so sedaj usmerjene na naslednje dirkališče, da ponovno dosežemo dober rezultat."