Bagnaia z zmago na sprintu vrgel rokavico

Prvo vrsto sta si privozila še Italijana Fabio Di Giannantonio ter Francesco Bagnaia, vodilni v SP Marco Bezzecchi na tovarniški Aprilii je končal na četrtem mestu, svetovni prvak Marc Marquez pa na petem. Vodilna v SP, Apriliina dirkača Bezzecchi in Jorge Martin, sta večino dirke vozila skupaj, potem pa je tri kroge pred koncem napako naredil Italijan in zletel v pesek.
Martin je tako pridobil eno mesto, na koncu je bil za Di Giannantoniom peti, tako da je v seštevku malenkost zmanjšal zaostanek. Bezzecchi je ostal pri 180 točkah, Martin jih ima zdaj 165, Di Giannantonio je tretji (144).
MotoGP je najvišji razred cestno-hitrostnega motociklizma, ki ga ureja Mednarodna motociklistična zveza (FIM). Za razliko od razredov Moto2 in Moto3, kjer dirkači uporabljajo standardizirane motorje ali okvirje, so motocikli v razredu MotoGP prototipi, ki niso na voljo za prodajo javnosti. Ti stroji so vrhunec inženirske tehnologije, poganjajo jih motorji s prostornino do 1000 kubičnih centimetrov, ki dosegajo izjemne hitrosti, pogosto preko 350 km/h, in vključujejo napredne sisteme za nadzor oprijema ter aerodinamiko.
Dirkališče v Brnu, znano kot Masarykovo dirkališče (Masaryk Circuit), je eno najbolj ikoničnih prizorišč v svetu motociklizma. Prvotna proga je bila ustanovljena že v tridesetih letih 20. stoletja in je bila sprva speljana po javnih cestah okoli mesta. Današnja moderna različica dirkališča, ki je bila zgrajena v osemdesetih letih, je znana po svoji zahtevni konfiguraciji, ki vključuje velike višinske razlike, hitre zavoje in tehnično zahtevne odseke, zaradi česar je bila desetletja stalnica v koledarju svetovnega prvenstva.
Sprinterska dirka (Sprint Race) je relativno nova pridobitev v formatu vikenda MotoGP, uvedena leta 2023. Poteka ob sobotah in je dolga približno polovico razdalje glavne nedeljske dirke. Za zmago na sprintu dirkači prejmejo točke, ki štejejo v skupni seštevek svetovnega prvenstva, vendar v manjšem obsegu kot na glavni dirki. Ta format je bil uveden z namenom povečanja zanimanja gledalcev, saj spodbuja bolj agresivno dirkanje od samega začetka, saj dirkači nimajo časa za varčevanje z gumami ali gorivom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.