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MotoGP

Bagnaia z zmago na sprintu vrgel rokavico

Brno, 21. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. A.V.
Marc Marquez

Brno, gre za VN Češke, je deveto letošnje prizorišče dirk motociklističnega razreda motoGP. Sobota je ponudila kvalifikacije in sprintersko dirko, ki jo je dobil Italijan Francesco Bagnaia. Drugi je bil Japonec Ai Ogura, tretji pa svetovni prvak Španec Marc Marquez. Vodilni v SP Italijan Marco Bezzecchi je odstopil. Kvalifikacije je dobil Ogura, kar je bil zanj prvi najboljši startni položaj na dirki svetovnega prvenstva v elitnem razredu. Pred nedeljsko osrednjo preizkušnjo so na vrsti ogrevanja vseh razredov. Prenos Kanal A in VOYO.

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MotoGP - VN Češke
MotoGP - VN Češke
FOTO: VOYO

Prvo vrsto sta si privozila še Italijana Fabio Di Giannantonio ter Francesco Bagnaia, vodilni v SP Marco Bezzecchi na tovarniški Aprilii je končal na četrtem mestu, svetovni prvak Marc Marquez pa na petem. Vodilna v SP, Apriliina dirkača Bezzecchi in Jorge Martin, sta večino dirke vozila skupaj, potem pa je tri kroge pred koncem napako naredil Italijan in zletel v pesek. 

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Martin je tako pridobil eno mesto, na koncu je bil za Di Giannantoniom peti, tako da je v seštevku malenkost zmanjšal zaostanek. Bezzecchi je ostal pri 180 točkah, Martin jih ima zdaj 165, Di Giannantonio je tretji (144).

Urnik prenosov VN Češke
Urnik prenosov VN Češke
FOTO: VOYO
Razlagalnik

MotoGP je najvišji razred cestno-hitrostnega motociklizma, ki ga ureja Mednarodna motociklistična zveza (FIM). Za razliko od razredov Moto2 in Moto3, kjer dirkači uporabljajo standardizirane motorje ali okvirje, so motocikli v razredu MotoGP prototipi, ki niso na voljo za prodajo javnosti. Ti stroji so vrhunec inženirske tehnologije, poganjajo jih motorji s prostornino do 1000 kubičnih centimetrov, ki dosegajo izjemne hitrosti, pogosto preko 350 km/h, in vključujejo napredne sisteme za nadzor oprijema ter aerodinamiko.

Dirkališče v Brnu, znano kot Masarykovo dirkališče (Masaryk Circuit), je eno najbolj ikoničnih prizorišč v svetu motociklizma. Prvotna proga je bila ustanovljena že v tridesetih letih 20. stoletja in je bila sprva speljana po javnih cestah okoli mesta. Današnja moderna različica dirkališča, ki je bila zgrajena v osemdesetih letih, je znana po svoji zahtevni konfiguraciji, ki vključuje velike višinske razlike, hitre zavoje in tehnično zahtevne odseke, zaradi česar je bila desetletja stalnica v koledarju svetovnega prvenstva.

Sprinterska dirka (Sprint Race) je relativno nova pridobitev v formatu vikenda MotoGP, uvedena leta 2023. Poteka ob sobotah in je dolga približno polovico razdalje glavne nedeljske dirke. Za zmago na sprintu dirkači prejmejo točke, ki štejejo v skupni seštevek svetovnega prvenstva, vendar v manjšem obsegu kot na glavni dirki. Ta format je bil uveden z namenom povečanja zanimanja gledalcev, saj spodbuja bolj agresivno dirkanje od samega začetka, saj dirkači nimajo časa za varčevanje z gumami ali gorivom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motogp vn češke brno

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