Bagnaia z zmago na sprintu vrgel rokavico

Brno, gre za VN Češke, je deveto letošnje prizorišče dirk motociklističnega razreda motoGP. Sobota je ponudila kvalifikacije in sprintersko dirko, ki jo je dobil Italijan Francesco Bagnaia. Drugi je bil Japonec Ai Ogura, tretji pa svetovni prvak Španec Marc Marquez. Vodilni v SP Italijan Marco Bezzecchi je odstopil. Kvalifikacije je dobil Ogura, kar je bil zanj prvi najboljši startni položaj na dirki svetovnega prvenstva v elitnem razredu. Pred nedeljsko osrednjo preizkušnjo so na vrsti ogrevanja vseh razredov. Prenos Kanal A in VOYO.