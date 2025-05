Bagnaia: Za mano je najhujši dirkaški vikend v karieri

V dirki, polni kaosa z menjavami gum in podaljšanimi kazenskimi krogi, je Francoz Johann Zarco na koncu slavil domačo zmago s skoraj 20 sekundami naskoka pred Špancema Marcom Marquezom in Ferminom Aldeguerjem .

Marc Marquez je z drugim mestom v Le Mansu povišal naskok pred bratom Alexom, ki dirke po dveh padcih ni končal, na 22 točk. Pod odrom za zmagovalce sta končala še dva Španca, Pedro Acosta in Maverick Vinales.

Kaos mokre dirke je pred domačimi privrženci izkoristil Zarco, startal v ozadju, se v uvodu izognil padcu in slavil svojo drugo zmago v elitnem razredu motoGP in prvo po Veliki nagradi Avstralije 2023 v Phillip Islandu. Izkušeni Zarco je s čustveno zmago postal šele prvi Francoz, ki je slavil na domači dirki po letu 1954.

Že v uvodu dirke je imel Italijan Francesco Bagnaia velike težave. Italijan se je po trku z Joanom Mirom znašel na tleh. In sanj o novem vrhunskem rezultatu je bilo nepreklicno konec. " Minuli vikend v Le Mansu brez kančka dvoma uvrščam prav na vrh negativne liste najslabših izkušenj na moji dirkaški poti, " je za Gazzetto Dello Sport iz prve izstrelil Francesco Bagnaia . "Startal sem zelo dobro, celo predobro, tako da sem moral dati nogo s plina, predse pa sem nenadejano spustil nekatere dirkače. Sledilo je bližnje srečanje z Eneo Bastianinijem in vse je šlo po zlu ," se spominja aktualni svetovni podprvak.

"A tako je to, ko del karavane uporablja pnevmatike za suho stezo, drugi del konkurence pa je nataknil gume za dež. In takrat pride do kaosa," je rožnatemu časniku hitel pripovedovati Pecco Bagnaia, ki je prepričan, da bi navkljub katastrofalnemu razpletu v prvem ovinku, posledično padcu, lahko prišel do spoštljivega rezultata na osrednji dirki VN Francije.