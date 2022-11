Bagnaia za nagrado v garažo postavil prestižnega jeklenega konjička

Tudi letos so se dirkači najmočnejšega razreda motociklističnega svetovnega prvenstva na kvalifikacijah borili za več kot le najboljši štartni položaj na dirki. V igri je bil letos BMW M3 Touring. BMW M GmbH in španska Dorna, organizator dirk prvenstva motoGP, sodelujeta že od leta 1999. Letos pa so obeležili 20. letnico podelitve nagrade. Hkrati so razkrili tudi, da bo v prihodnji sezoni zmagovalec seštevka kvalifikacij prejel BMW M2.