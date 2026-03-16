Bagnaia oporeka mnenju Rossija: Težav nisem imel zaradi Marqueza

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: Dorna

Organizatorji prvenstva motoGP so nedavno na svojih družbenih omrežjih delili prizore edinstvenega dogodka, na katerem so za isto mizo posedli sedem dirkaških legend: Giacoma Agostinija, Freddieja Spencerja, Kevina Schwantza, Caseyja Stonerja, Danija Pedroso, Jorgeja Lorenza in Valentina Rossija.

Zvezde motociklističnega dirkanja, ki so skupaj osvojile 23 naslovov v elitnem razredu, so med prijateljskim klepetom zavzeto komentirale aktualno dogajanje v prvenstvu. V pogovoru so se dotaknili tudi slabše forme Francesca Bagnaie v lanski sezoni. Italijan je namreč lani dobil le dve nedeljski dirki, v skupnem seštevku pa je končal na zanj skromnem petem mestu. Tudi letošnja sezona se za Italijana ni začela najbolje - na Tajskem je v kvalifikacijah obstal v počasnejši skupini, na sprintu in dirki pa zasedel deveto mesto.

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP

"'Pecco' je žal trenutno nekoliko izgubljen," je Rossi dejal o svojem varovancu iz akademije VR46. Dirkaški doktor meni, da se razlog za slabše predstave skriva v prihodu Marca Marqueza k ekipi tovarniškega Ducatija. "Ko v tvojo garažo pride Marquez in je tako konkurenčen, to psihološko zagotovo ni enostavno." Da je vzrok za slabšo formo predvsem psihološke narave, meni tudi Agostini. "Bil je nekoliko demoraliziran. V športu je mentaliteta ključna," je razmišljal nekdanji dirkač z največ naslovi v zgodovini prvenstva.

Bagnaia pa se z njima ne strinja in poudarja, da novi moštveni kolega ni imel vpliva na njegovo konkurenčnost. "Marc je prišel v garažo in dominiral, nič ne morem reči proti njemu. Preprosto nisem mogel dirkati z motociklom, ki se je v primerjavi s prejšnjim letom, ko je bil popoln, spremenil. Bil sem v velikih težavah, toda ne zaradi Marca, ampak zato, ker nisem mogel pokazati svojega potenciala," pojasnjuje Italijan. Nasprotno, meni, da mu sodelovanje z Marquezom koristi. "Dejstvo, da imam v garaži ob sebi Marca, je prednost, saj lahko vidim njegove podatke in razpravljam z njim."

Novo priložnost za dokazovanje bo Bagnaia imel že ta konec tedna, ko bo na sporedu dirka za VN Brazilije. Karavana prvenstva motoGP se bo zbrala na dirkališču v Goianii, ki se je na dirkaškem koledarju znašla prvič po letu 1989. "Steza deluje lepa, hitra, mogoče nekoliko ozka in tudi kratka, saj bomo na dirki odpeljali kar 31 krogov," je pred potjo v Brazilijo dejal dirkač iz Torina, ki mu je dodatno motivacijo pred dirkaškim vikendom vlila tudi zmaga rojaka Kimija Antonellija v Formuli 1.