Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bagnaia oporeka mnenju Rossija: Težav nisem imel zaradi Marqueza

Ljubljana, 16. 03. 2026 19.25 pred 36 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Francesco Bagnaia in Marc Marquez

Lanska sezona prvenstva motoGP za Francesca Bagnaio ni bila najuspešnejša. Njegov dirkaški mentor Valentino Rossi meni, da je bilo za slabše rezultate rojaka krivo predvsem dejstvo, da se je njegovi ekipi pridružil Marc Marquez in bil že od vsega začetka zelo hiter. Bagnaia pa se z Rossijem ne strinja in poudarja, da novi moštveni kolega ni vplival na njegove slabše predstave.

FOTO: Dorna

Organizatorji prvenstva motoGP so nedavno na svojih družbenih omrežjih delili prizore edinstvenega dogodka, na katerem so za isto mizo posedli sedem dirkaških legend: Giacoma Agostinija, Freddieja Spencerja, Kevina Schwantza, Caseyja Stonerja, Danija Pedroso, Jorgeja Lorenza in Valentina Rossija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezde motociklističnega dirkanja, ki so skupaj osvojile 23 naslovov v elitnem razredu, so med prijateljskim klepetom zavzeto komentirale aktualno dogajanje v prvenstvu.

V pogovoru so se dotaknili tudi slabše forme Francesca Bagnaie v lanski sezoni. Italijan je namreč lani dobil le dve nedeljski dirki, v skupnem seštevku pa je končal na zanj skromnem petem mestu. Tudi letošnja sezona se za Italijana ni začela najbolje - na Tajskem je v kvalifikacijah obstal v počasnejši skupini, na sprintu in dirki pa zasedel deveto mesto.

FOTO: MotoGP

"'Pecco' je žal trenutno nekoliko izgubljen," je Rossi dejal o svojem varovancu iz akademije VR46. Dirkaški doktor meni, da se razlog za slabše predstave skriva v prihodu Marca Marqueza k ekipi tovarniškega Ducatija. "Ko v tvojo garažo pride Marquez in je tako konkurenčen, to psihološko zagotovo ni enostavno."

Da je vzrok za slabšo formo predvsem psihološke narave, meni tudi Agostini. "Bil je nekoliko demoraliziran. V športu je mentaliteta ključna," je razmišljal nekdanji dirkač z največ naslovi v zgodovini prvenstva.

FOTO: MotoGP

Bagnaia pa se z njima ne strinja in poudarja, da novi moštveni kolega ni imel vpliva na njegovo konkurenčnost. "Marc je prišel v garažo in dominiral, nič ne morem reči proti njemu. Preprosto nisem mogel dirkati z motociklom, ki se je v primerjavi s prejšnjim letom, ko je bil popoln, spremenil. Bil sem v velikih težavah, toda ne zaradi Marca, ampak zato, ker nisem mogel pokazati svojega potenciala," pojasnjuje Italijan.

Nasprotno, meni, da mu sodelovanje z Marquezom koristi. "Dejstvo, da imam v garaži ob sebi Marca, je prednost, saj lahko vidim njegove podatke in razpravljam z njim."

FOTO: MotoGP

Novo priložnost za dokazovanje bo Bagnaia imel že ta konec tedna, ko bo na sporedu dirka za VN Brazilije. Karavana prvenstva motoGP se bo zbrala na dirkališču v Goianii, ki se je na dirkaškem koledarju znašla prvič po letu 1989.

"Steza deluje lepa, hitra, mogoče nekoliko ozka in tudi kratka, saj bomo na dirki odpeljali kar 31 krogov," je pred potjo v Brazilijo dejal dirkač iz Torina, ki mu je dodatno motivacijo pred dirkaškim vikendom vlila tudi zmaga rojaka Kimija Antonellija v Formuli 1.

"Fascinantno je, da ima le 19 let – toliko kot moj brat – in je že med velikimi imeni Formule 1. Z Mercedesom je v odličnem položaju, imel je neverjeten konec tedna. Poslal sem mu čestitke, ampak zagotovo so ga zdaj vsi zasuli s sporočili. Upam, da se bova kmalu kaj podružila, mogoče se bova lahko zdaj, ko živi v San Marinu, videla kaj več," je uspeh mladeniča pospremil Bagnaia.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
16. 03. 2026 20.03
bezeki je dober, ni pa iz materiala, ki bi ga naredilo šampijona ali G.O.A.T Nekateri tdijo drugače, te pa js vprašam, koliko naslovov ima?
Odgovori
0 0
Tenma
16. 03. 2026 20.00
Imajo pa rosi, ahil in kaktus nekaj skupnega, vsi se motijo :D
Odgovori
0 0
Tenma
16. 03. 2026 20.00
Ha ha ha, rosita še kr joka...
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573