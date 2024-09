Bastianini v zadnjem krogu ugnal Martina, Bagnaia zaključil v pesku

Jorge Martin se je odlično izstrelil iz starta, toda dober start je uspel tudi Francescu Bagnaii , ki je odlično izpeljal uvodne ovinke in uvodni krog odpeljal na prvem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bagnaia si v uvodnih krogih ni uspel pripeljati prednosti, Martin je ves čas vozil tik za njim in večkrat poizkušal z napadi, dogajanje pa je iz neposredne bližine spremljal Enea Bastianini . V četrtem krogu pa je Martin svoj napad izpeljal bolje, uspel zadržati vodilno pozicijo, po prevzemu vodstva pa si je hitro nabral udobno prednost pred Italijanoma za njim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nasprotno je Bagnaia po izgubi vodstva nekoliko popustil in mimo njega je prišel tudi moštveni kolega Bastianini. Vse bolj ga je ogrožal tudi Pedro Acosta , vsaj dokler ni novinec svoje dirke zaključil v pesku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pobudo je začel prevzemati Bastianini in se podal v lov na vodilnega Martina. Špancu je večkrat prišel blizu, toda ni mu uspel priključiti. V drugi polovici dirke je zopet začel pritiskati Bagnaia, bil je najhitrejši na stezi in manjšal prednost vodilne dvojice. Očitno pa je v preveliki želji poskušal preveč, saj je sedem krogov pred koncem zdrsnil v pesek in tretje mesto prepustil Marcu Marquezu.