Bagnaia želi še bolj zmanjšati točkovni zaostanek za Martinom

VN Indonezije ponuja še vrhunec podaljšanega dirkaškega vikenda. V boju za laskavi naslov šteje vsaka točka in tega se akterji še kako zavedajo. Sobotna sprinterska je bila v znaku aktualnega šampiona Francesca Pecca Bagnaie, ki se je z zmago točkovno približal vodilnemu v prvenstvu, Jorgeju Martinu. Španec je naredil grobo napako in osvojil šele deseto mesto, tako da se je njegova točkovna prednost močno zmanjšala. Prenos dirke na Kanalu A in VOYO. Pred tekmo še bogat studijski del.