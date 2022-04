Bagnaia želi v Jerezu tako kot lani na stopničke

Manj kot sedem dni po VN Portugalske, ko so se prejšnjo nedeljo v Portimau dirkači merili za zmago, so pripravljeni na vrnitev v akcijo ta konec tedna za šesto dirko svetovnega prvenstva v razredu motoGP, VN Španije. Na VN Portugalske je zmago slavil Francoz pri moštvu Yamahe Fabio Quartararo.

Dirka bo na dirkališču Angel Nieto v Jerezu , kjer je lani italijanska ekipa Ducati Lenovo dosegla izjemen izid, z Jackom Millerjem je bil z zmago na najvišji stopnički, Francesco Bagnaia pa je zasedel drugo mesto. Avstralski dirkač je takrat dosegel svojo prvo zmago v sezoni, to nedeljo je Miller odločen ponoviti svoj dober nastop iz leta 2021. Pecco Bagnaia se je prejšnji teden izkazal, ko se je z zadnjega mesta prebil do osmega mesta, v nedeljo pa si bo prav tako prizadeval, da bi se vrnil v ospredje in zmanjšal točkovni zaostanek za vodilnim v prvenstvu Quartararojem, ki ima trenutno 38 točk prednosti.

"Vesel sem, da sem ta konec tedna spet na pravi poti in da lahko nesrečo v Portimau pustim za sabo. Dirke v Španiji so vedno posebne, saj so španski navijači zelo strastni in naredijo enkratno vzdušje. Jerez je steza, ki mi je všeč in imam lepe spomine po lanski zmagi lani, moji prvi na Ducatiju. Lepo bi bilo, da se vrnem in zmagam še letos. Poskušal bom dati vse od sebe, da dosežem najboljši možni rezultat," pravi Miller.