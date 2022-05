Bagnaia: Zmaga v Mugellu je obliž na rano iz Le Mansa

Čeprav je bil do dirke pred domačimi navijači v Mugellu zaradi specifičnosti steze sprva nekoliko zadržan, se je po slabšem startu hitro zbral in po prehitevanju Marca Bezzecchija v enem od uvodnih ovinkov ujel želeni ritem, ki mu je na preizkušnji za VN Italije na koncu prinesel dragocenih 25 točk v boju za naslov svetovnega prvaka. "Moja edina želja je bila dober vstop v dirko, kar pa mi, kot ste videli, ni ravno najbolj uspelo. Po omenjenem prehitevanju Bezzecchija sem naposled začutil motocikel, a zaradi hitre obrabe pnevmatik nisem želel preveč tvegati. Podobne težave z oprijemom je imel tudi Aleix Espargaro , toda na mojo srečo se je vse izšlo po željah. Zelo vesel sem te zmage, ki je pravi obliž na rano iz Le Mansa," se je dogajanja na (nesrečni) dirki za VN Francije pred tednom dni spomnil Bagnaia in nadaljeval: "Nisem pričakoval padca v Franciji. To je pošteno zamajalo mojo samozavest, toda moštvo je v preteklem tednu opravilo izjemno delo. Na vseh področjih."

Da gre v Mugellu za vselej nepredvidljivo dirko, je član Ducatija poudaril večkrat. "Tu ni prostora za napake, saj si hitro kaznovan oziroma se izgube časa ne da nadoknaditi. V primerjavi z Jerezom pred dvema tednoma, kjer se je dalo precej več tvegati, je dirkanje na stezi v Mugellu precej bolj nepredvidljivo. Ko sem ujel pravi ritem, je bilo treba le vzdrževati to hitrost. Še dobro, da mi je uspelo doseči vrhunski rezultat," se pomembnosti zmage pred domačimi privrženci zaveda Francesco Bagnaia, ki je bil vesel tudi petega in šestega mesta svojih rojakov Marca Bezzecchija oziroma Luce Marinija, ki nastopata za poltovarniško moštvo Ducatija (Mooney VR46 Racing Team).

"To je obenem odličen rezultat za Ducati. Upam, da se bomo v nadaljevanju sezone večkrat pomerili med seboj v boju za najvišja mesta. Veseli me, da so se ključni možje v moštvu po nekoliko slabšem začetku sezone hitro odzvali in izboljšali določene pomanjkljivosti, ki so nas zavirale, da bi bili že od uvodne dirke sezone konkurenčni za vrh. Zdaj smo na pravi poti in le želimo si lahko ponavljanj podobnih rezultatov tudi v prihodnje," je zaključil Bagnaia.