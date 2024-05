Bagnaia znova najbližji zasledovalec Martina, Marquez potrdil odlično formo

"V soboto sem bil zelo jezen in razočaran. Pomembno je bilo, da sem nekaj spremenil in pozabil na napako. V ovinku številka pet sem imel ogromno težav, kar sem uspel popraviti. V četrtem zavoju pa sem bil zelo hiter. To sem na koncu tudi izkoristil za prehitevanje Martina," je pojasnil Bagnaia.

V intervjuju po nedeljski dirki je priznal, da obžaluje zapravljeno priložnost, da bi se v skupnem seštevku še nekoliko približal vodilnemu Jorgeju Martinu . Kljub temu pa ni skrival zadovoljstva s tretjo zmago sezone, potem ko je dobil VN Katarja in Španije. Vendar je bila sprememba v skupnem seštevku minimalna, za kar je z drugim mestom poskrbel znova zbrani in prisebni Martin. Razlika med glavnima adutoma Ducatija trenutno znaša 39 točk.

Francesco Bagnaia je kljub nedeljski zmagi vikend v Montmeloju končal z mešanimi občutki, saj si je na sprint dirki privoščil še tretji zaporedni odstop. In to v trenutku, ko je imel na čelu dirke skoraj sekundo prednosti pred poznejšim zmagovalcem Aleixom Espargarojem .

31-letnemu Špancu se je obrestovalo tveganje s pnevmatikami, saj je bil le eden od štirih, ki so se odločili za mehko sprednjo različico. "Kljub neugodnemu izhodišču ni nikoli odnehal, kar se mu je obrestovali za novo uvrstitev na stopničke," so predstavo Marqueza komentirali na Crashu .

Na portalu crash.net so njegovo predstavo ocenili z 9,5. "Ne zasluži si desetke zaradi sobotne napake," so pojasnili. Najvišjo možno oceno pa je prejel Marc Marquez za sijajno vožnjo, s katero se je s 14. mesta še drugi zaporedni dan prebil na stopničke. Po drugem mestu na sprint dirki je bil tokrat tretji, isto mesto pa zaseda tudi v skupnem seštevku, kjer ima dve točki manj od lanskega prvaka Bagnaie.

Zelo zanimiva pa je bila izjava nekdanjega člana Honde, ki je pred to sezono presedlal na Ducati, da na svojo vrnitev niti ni ponosen. Razlog? "Ker povratek pomeni, da sem pred tem storil napako. Zaradi 14. startnega položaja sem bil prisiljen poskušati z mehkejšo pnevmatiko. Ne vem, ali je bilo to dobro ali slabo. Na začetku sem dodaten oprijem izkoristil in se hitro prebil v ospredje. Vesel sem, da mi je uspelo priti do tretjega mesta. Celoten vikend sem se precej mučil, ampak na koncu se nam je vso delo obrestovalo."