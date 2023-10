Bagnaia znova v počasnejši kvalifikacijski skupini: To je za šov

"Preden smo na motocikel dali mehko zadnjo pnevmatiko, sem se počutil dobro. S srednje mehko je moja hitrost bila dobra in vozil sem zelo dobro. Takoj, ko sem dal gor mehko, sem imel velike težave s pospeševanjem in z vstopom v hitre ovinke. Mogoče bi bilo bolje, da bi mehko pnevmatiko dali gor na začetku treninga, tako kot so to storili drugi dirkači, ampak to ni bila naša strategija. Videli bomo, kaj se bo zgodilo jutri zjutraj, in poskušali bomo napredovati v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Jutri se pogoji lahko zelo hitro spremenijo in zato bo zelo pomembno, da (dirko) začnem v ospredju," je svoj položaj pred izjemno pomembno dirko, ki bi lahko bila celo edina ta vikend, komentiral Bagnaia.

Francesco Bagnaia bo že drugi zaporedni dirkaški konec tedna v počasnejši kvalifikacijski skupini lovil hitrejši in ugoden začetni položaj na (pozor!) sobotni daljši dirki. "To je za šov," se je pošalil aktualni prvak, ko je ocenjeval svojo predstavo na petkovih treningih, ki so določali udeležence obeh kvalifikacijskih skupin.

Na koncu drugega treninga je Italijanu sledila velika skupina dirkačev, med katerimi je bil tudi Jorge Martin, ki je moral prehiteti Joana Mira zato, da bi lahko vozil neposredno za Bagnaio. V preteklosti bi taka taktika konkurentov voznika Ducatija verjetno iztirila, a tokrat trdi, da ni vplivala nanj. "To me nikoli ne preseneti. Martin ni bil edini, ki je to storil. Bilo je smešno, kot da bili na treningu razreda moto3," je dejal trenutno vodilni v skupnem seštevku. "Nisem ravno pričakoval, da bo za menoj 10 dirkačev, ampak to se ni zgodilo prvič. Jaz sicer ne razmišljam na tak način, ampak to se zgodi," je dodal.

Bagnaia je zmagal na zadnjih dveh dirkah, pred katerima je nastopil v počasnejši kvalifikacijski skupini, tako da slaba petkova predstava v Avstraliji mogoče le ni tako slab znak, a Ducatijev dirkač kljub temu ni zadovoljen. Zadnjo dirko na VN Indonezije je začel s 13. mesta, na koncu pa vendarle zmagal po padcu glavnega konkurenta Martina. "Vedno sem optimističen, ampak to se ne sme dogajati vsak vikend. Ne gre zgolj za Mandaliko (VN Indonezije). Težave na petkovih treningih imamo prepogosto," je o tegobah pred nedeljskimi dirkami potožil Bagnaia.

'Nedeljska' dirka v soboto

Organizatorji na Phillip Islandu so zaradi napovedanih ekstremnih vremenskih pogojev v nedeljo glavno dirko prestavili na soboto. Sprint dirka bo v primeru dovolj dobrih vremenskih pogojev – skrbi jih predvsem močan veter – potekala v nedeljo. Odločevalce je v to prisilila izkušnja iz leta 2019, ko so sunki vetra do 60 kilometrov na uro s steze "odpihnili" Miguela Oliveiro in jih prisilili v prekinitev dirke. Trenutna napoved za nedeljo grozi s sunki do 80 kilometrov na uro.

Tako je glavna dirka (27 krogov), ki bi morala biti na sporedu v nedeljo zgodaj zjutraj, prestavljena na soboto zjutraj ob 6.10 po slovenskem času, medtem ko bo skrajšana sprint dirka (13 krogov) na sporedu v nedeljo zgodaj zjutraj ob 5.00.