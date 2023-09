Martin: Boj za naslov? Zaenkrat o njem ne razmišljam, tudi ne smem ...

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je pobral (skorajda) vso slavo na podaljšanem dirkaškem vikendu v Misanu. Španec se je posladkal z zmago na sprinterski preizkušnji in tudi v kvalifikacijah, vse skupaj pa je začinil še z zmagoslavjem na osrednji dirki za VN SaN Marina. Martinu je z novo zmago uspelo še nekoliko zmanjšati zaostanek v seštevku sezone. Še vedno vodi Francesco Bagnaia, ki ima 283 točk, Martin pa je za zdaj pri 247. Tretji je Marco Bezzecchi z 218. Naslednja motociklistična dirka bo čez slaba dva tedna v Indiji.

Vrstni red na koncu klasične preizkušnje na dirkališču v Misanu je bil popolnoma enak kot na sobotni sprinterski preizkušnji, tako da je Jorgeju Martinu uspel dvojček zmag, dodal pa je še najboljši dosežek v sobotnih kvalifikacijah.

Jorge Martin je z novo zmago še nekoliko zmanjšal zaostanek v seštevku sezone. Še vedno vodi Francesco Bagnaia, ki ima 283 točk, Martin pa je zdaj pri 247. Tretji je Marco Bezzecchi z 218.

Tudi potek dirke je bil podoben kot v soboto na sprinterski dirki; Martin je pobegnil tekmecem, v prvem delu pa je bil najbližje Francesco Bagnaia, ki je začel s tretjega startnega izhodišča. Nekaj krogov je kazalo, da bo skušal celo napasti, toda posledice padca so bile prehude. Podobno kot v soboto je vodilnemu v SP počasi zmanjkalo moči, tako da ga je ujel tudi njegov rojak na poltovarniškem Ducatiju Marco Bezzecchi.

icon-expand Jorge Martin FOTO: AP

Za Martina je bila današnja zmaga druga v tej sezoni po Nemčiji, tudi na Sachsenringu pa je bil najboljši na sprinterski in klasični preizkušnji. "Trdo smo delali ves konec tedna. Vedel sem, da bo težko z Bagnaio. Pritiskal sem, kolikor se je dalo. Vesel sem, da mi je uspelo," je po dvojčku zmag v Misanu dejal Martin, ki pa v pogovoru za Corriere Dello Sport ni želel preveč komentirati krepkega zmanjšanja točkovnega zaostanka za aktualnim prvakom Bagnaio, ki po Misanu znaša 36 točk.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Z dvema tretjima mestoma je lahko zadovoljen tudi branilec naslova in vodilni v seštevku sezone Francesco Bagnaia. Teden dni po spektakularnem padcu v prvem krogu na katalonskem prizorišču, ki se je za dirkača tovarniškega Ducatija na srečo končal brez zlomov, je nastopil precej potolčen in v bolečinah, a je dvakrat privozil do stopničk.

Če jih ne bi, bi mu Martin že dihal za ovratnik ... "Za zdaj raje še ne razmišljam o boju za naslov prvaka," je izstrelil iz prve 25-letni Španec in podkrepil svoje razmišljanje ... "Zakaj ne? Predvsem zato, ker sem dirkač poltovarniške ekipe in o teh stvareh niti ne smem preveč razmišljati. Če bi si s tem razbijal glavo, bi se to gotovo poznalo na dirkaški stezi." S tem je namignil, da odločitev pač ni v njegovih rokah. "V poltovarniških ekipah vlada drugačno razpoloženje, tudi ni dodatnega pritiska in tu ti šefi ne dihajo za ovratnik in ne zahtevajo rezultatov za vsako ceno."