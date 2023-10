Jorge Martin se je na dirki za VN Japonske vodilnemu dirkaču prvenstva Italijanu Francescu Bagnaii približal na le tri točke razlike. Številke, ki do konca motociklističnega koledarja zagotovo napovedujejo razburljivo dogajanje. Na četrtkovi tiskovni konferenci so bile sicer vse oči uprte v Španca Marca Marqueza , ki je po kar 11 letih napovedal svoj odhod od Honde. V letu 2024 bo skupaj s svojim mlajšim bratom Alexom Marquezom namreč zastopal barve Gresini Recinga. S Honde na Ducatija. Kaj vse je botrovalo takšni drastični spremembi, si lahko preberete v naslednjem članku:

Ko sta do besede le prišla tudi vodilna dirkača prvenstva, pa je pogovor sledil bolj aktualnemu dogajanju v Indoneziji. "Po pravici povedano se počutim precej dobro. Prihajajoče dirke so nam kar precej v prid. Postavitev, kakršna je tukaj, mi je všeč. Lani sem bil tukaj konkurenčen čez cel vikend, le na glavni nedeljski dirki sem imel nekaj težav. Začel sem se boriti z oprijemom. Mislim, da tukaj lahko naredimo nekaj dobrega. Že na Japonskem sem imel precej dober občutek. V nedeljo sicer ne toliko, toda čutim, da smo spet pri svojem, lahko izkoristimo naš potencial," napoveduje Bagnaia. "Mislim, da ta postavitev dobro ustreza mojemu slogu vožnje. Zanimivo bo. Boj bo napet," še doda.

O svojin načrtih je spregovoril tudi Martin. Na vprašanje, ali bo samo nadaljeval, kar trenutno najbolje počne, je odgovoril: "Ta miselnost je tista, ki me je pripeljala do sem. Sedaj smo tako blizu v tej bitki. Moja miselnost bo še naprej enaka, pred nami je še šest dirk. Zmagovati in biti še naprej konkurenčen. Moj cilj na začetku sezone je bil uvrstitev med prve tri dirkače sezone, ki je že skoraj dosežen. Seveda pa bomo zagotovo poskušali zmagati. Upam, da lahko še naprej obdržim zagon ter ostanem v takšni formi kot do sedaj. Seveda si želim, kot sem že povedal, tudi še zmagovati."