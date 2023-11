Bagnaia: Neverjetno, nimam še pravih besed

Po dirki so ga razumljivo prevzela čustva, njegove prve besede pa so bile: "Neverjetno, nimam še pravih besed, bila je dolga dirka. Zares dolgih 27 krogov. Nisem se počutil dobro, trpel sem. Imel sem težave s sprednjo gumo. Šele nato, ko sem vozil v zavetrju, sem dobil boljši občutek. Na koncu sem praktično ostal povsem brez pnevmatik. Moral sem povsem zapirati linijo, da sem na koncu prišel do te zmage. Uspelo nam je, zmagali smo prvenstvo. Rad bi se zahvalil svoji ekipi, naredili smo izjemno delo."

Sta pa imela danes srečnejši dan Fabio Di Giannantonio in Johann Zarco, ki sta po koncu dirke prav tako stopila na zmagovalni oder. "Želel sem si zmagati, verjel sem, da sem tega sposoben. Želel sem oditi iz ekipe z zmago. Bil bi zares dober zaključek letošnje sezone," to so bile besede drugouvrščenega Di Giannantonia, ki je za zdaj ostal brez sedeža v karavani motoGP. "Uspel mi je dober, boljši start, toda KTM-ji so bili hitrejši. Videl sem oziroma imel sem svojo priložnost, poskusil sem napasti Bagnaio, toda bil je hitrejši. Nato je uspel mimo mene priti tudi Di Giannantonio. Vesel sem, vesel sem te zgodbe," pa je dejal tretjeuvrščeni Zarco.