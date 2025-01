Bagnaia: Minila sta dva meseca, a še nisem prebolel izgubljenega naslova

V seštevku sezone je Jorge Martin končal pri 508 točkah, deset manj jih je nabral Francesco Pecco Bagnaia. Ta je imel več posamičnih zmag (deset, Martin le tri) na klasičnih dirkah, toda delal je tudi več napak, imel več odstopov in slabših uvrstitev. Martin pa je zbiral visoke uvrstitve (deset drugih mest) in dodal še ključne točke na sprintih, kar je nazadnje zadoščalo za veliki uspeh. Martin je prvi dirkač v kraljevskem razredu po letu 2001 in Valentinu Rossiju, ki je slavil s poltovarniško ekipo. Stari prvak Bagnaia se je še enkrat uzrl na zadnjo sezono, pokomentiral poslednjo dirko, ki je odločala o prvaku in že gledal naprej ...