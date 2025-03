Bagnaia: Ob sebi imam Marca, zato nimam veliko izgovorov

OGLAS

Dirkaški vikend se je za Francesca Bagnaio začel zapletati že v petek, ko je tudi z nekaj smole na popoldanskem treningu ostal izven najboljše deseterice in tudi brez neposredne uvrstitve v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Na kvalifikacijah mu je uspelo vsaj nekoliko rešiti izgubljeno, z najboljšim časom v počasnejši skupini se je prebil v hitrejšo ter si tam s tretjim mestom zagotovil dobro izhodišče za sprintersko in klasično dirko.

Tudi na sprintu je zasedel tretje mesto za Marcom in Alexom Marquezom, za osemkratnim svetovnim prvakom je v cilju zaostal za 3,4 sekunde in v nobenem trenutku dirke ni bil dovolj blizu, da bi lahko sploh poskušal z napadom na vodstvo. Ne preseneča, da je Italijanov izraz na obrazu po koncu sprinta dajal vedeti, da si je želel in pričakoval več.

"Sem 60- ali 70-odstotno zadovoljen, videli bomo, kako bo jutri. Poskušal sem zmanjšati razliko do Alexa Marqueza, toda ko sem videl, da je to preveč tvegano, sem si rekel, da bom raje končal dirko tam, kjer sem. Konec koncev, ta rezultat niti ni tako slab glede na včerajšnji dan in moje čase na testiranjih," je razplet dirke za špansko televizijo DAZN komentiral Bagnaia.

Francesco Bagnaia se je moral na Tajskem zadovoljiti s tretjim mestom na sprinterski dirki FOTO: MotoGP icon-expand

Novo priložnost za izboljšanje rezultata bo Bagnaia imel že v nedeljo, Italijanu pa lahko do uspeha pomagajo tudi podatki iz garaže Marca in Alexa Marqueza, do katerih lahko kot Ducatijev dirkač svobodno dostopa. "Brata Marquez sta opravila izjemno delo. Pogledali si bomo, kaj počneta drugače od nas in zakaj sta bila danes hitrejša," je še dejal za DAZN.

Stopničke po sprintu za VN Tajske FOTO: Profimedia icon-expand

Ni skrivnost, da se dirkač tovarniškega Ducatija bolje znajde na nedeljskih dirkah in tokrat je ponudil razlago, zakaj ima na sprinterskih dirkah več težav kot na tistih klasične dolžine. "Edina stvar, ki se na motociklu razlikuje med nedeljsko in sprintersko preizkušnjo, je rezervoar za gorivo, ta mora po pravilih namreč za sprint biti manjši. S tem pa se spremeni tudi dinamika motocikla in zaradi tega imam več težav pri zaviranju in ob vstopu v ovinke," je pojasnil novinarjem in zagotovil, da na tem problemu v njegovi garaži trdo delajo.

Prav zaradi tradicionalnih problemov na sprintih si Bagnaia od klasične dirke obeta več. "Za nedeljo imam v mislih več stvari, bomo videli, če jih bomo lahko čez noč razrešili. Na motociklu se še ne počutim najbolj udobno, vendar je res, da sem šele danes prvič dirkal s povsem enakim motociklom dvakrat zapored. Občutek za dirkanje se počasi vrača, toda letos imam ob sebi Marca, ki je v izjemni formi, zato nimam veliko izgovorov," pa je lanski podprvak še dodal za italijansko televizijo Sky Sport. Kako bo Italijanu šlo na najpomembnejši preizkušnji tega konca tedna si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom dirke razreda motoGP začnemo ob 8.15.