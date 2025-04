Bagnaia o Marcu Marquezu: Najin odnos je odličen

Italijanski dirkač nove sezone prvenstva motoGP ni začel slabo. Po osmih dirkaških preizkušnjah stal šestkrat, kljub temu pa si je na prvih štirih prizoriščih prislužil 26 točk zaostanka za svojim moštvenim kolegom Marcom Marquezom. Jasno je, da bosta dirkača tovarniške ekipe bila hud boj tekmeca za naslov prvaka, toda aktualni svetovni podprvak je v pogovoru za TNT Sports zagotovil, da je odnos med njima odličen in verjame, da do napetosti v garaži ne bo prišlo.

Nova sezona motoGP je že v polnem teku, Francesco Bagnaia pa še vedno ni pozabil grenkega poraza iz lanske, ko je moral krono predati Jorgeju Martinu. "Ko si najkonkurenčnejši dirkač, zmagaš na 18 klasičnih in sprinterskih dirkah v eni sezoni, nato pa izgubiš prvenstvo, je to težko pojasniti," se je Italijan na prizorišču četrte dirke sezone v Katarju pred mikrofonom televizije TNT Sports spominjal sezone 2024.

"Vedno sem bil zraven, vedno v boju za zmago, a velikokrat padel ali imel težave, ko sem vodil ali bil med vodilnimi. Dolgo bom rabil, da sprejmem, da je krivda stoodstotno moja," ne skriva, da ga poraz še vedno žre. Torinčan meni, da je zaradi njegovih spodrsljajev Ducati sklenil v tovarniško garažo zraven njega pripeljati Marca Marqueza. "Mislim, da je Ducati želel imeti dva petelina na enem dvorišču prav zato, ker smo lansko leto izgubili naslov zaradi mojih napak."

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Po neuspešni obranitvi naslova v lanski sezoni je v letošnjo vstopil dodatno motiviran, a se zaveda, da moštvenega kolega ne bo enostavno premagati. "Po lanskem letu je pomembno vrniti udarec in ponovno poskusiti osvojiti prvenstvo. Vem, da bo ta sezona težka, zahtevna bo zaradi boja z Marcom Marquezom, ki bi znal trajati vse do zadnje dirke v Valenciji. Če bom zmagal, bo to fantastično," v prihodnost zre Bagnaia.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Kljub tekmovalnosti in ostrem boju za naslov prvaka, pa se Italijan trenutno v garaži dobro počuti, možnosti za trenja med njim in Marquezom pa ne vidi. "Verjamem, da to ni trenutek, ko bi lahko prišlo do napetosti. Skupaj opravljava dobro timsko delo, med dirkaškim vikendom neprestano razpravljava, kako napredovati. Marc se je popolnoma prilagodil celotni situaciji ter strategiji ekipe in vzdušje v garaži tako ostaja zelo dobro." "Vrhunsko je pobližje spoznati dirkača, kot je Marc. Prej nisem imel toliko priložnosti govoriti z njim in spoznati, da lahko imava tako dober odnos. Najin odnos je odličen, morava samo nadaljevati v tej smeri," še dodaja Bagnaia, prepričan, da med njima vsaj zaenkrat še ne bo prišlo do raznih psiholoških igric.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Marquez je sicer že na prvih štirih dirkaških vikendih dokazal, da je bil pred sezono z razlogom glavni favorit za osvojitev naslova. Po obisku Tajske, Argentine, ZDA in Katarja je na kvalifikacijah in sprinterski diri še nepremagan, v nedeljo pa je klonil le v Austinu, kjer je zdrsnil iz vodstva in zmago prepustil prav Bagnaii.

Francesco Bagnaia je slavil na glavni dirki v Austinu FOTO: MotoGP icon-expand

Italijan je na najvišjo stopničko stopil samo v Teksasu, le enkrat pa se je uspel uvrstiti tudi v prvo startno vrsto. Na sprinterskih dirkah je zbral tri uvrstitve na zmagovalni oder, med prve tri se po sprintu ni prebil zgolj v Katarju. Poleg zmage v Austinu je na nedeljskih dirkah na stopničkah stal še dvakrat, na Tajskem je bil tretji, v Katarju pa po kazni Mavericku Vinalesu drugi.

Vse to ga v skupnem seštevku uvršča na tretje mesto, devet točk več od njega je zbral Alex Marquez, njegov brat Marc pa je še dodatnih 17 točk spredaj.

